La Colección Patricia Phelps de Cisneros dona una obra de Jorge Pineda al Malba

La Colección Patricia Phelps de Cisneros (CPPC) anunció la donación de la obra Al este del Paraíso (1995), del artista dominicano Jorge Pineda (1961-2023), al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), en el marco del 25º Aniversario de la institución.

La entrega fue realizada por Patricia Phelps de Cisneros en honor a la gestora cultural dominicana María Amalia León.

Al este del Paraíso es un políptico de cuatro xilografías sobre papel perteneciente a un momento temprano y significativo en la trayectoria de Jorge Pineda.

Realizada en la década de 1990, la obra se inscribe en un período en el que el artista comenzó a desarrollar un lenguaje propio en diálogo con las transformaciones que atravesaban el arte contemporáneo dominicano y caribeño.

Nacido en Barahona en 1961 y fallecido en Santo Domingo en 2023, Pineda fue una figura clave en la renovación de las artes visuales de la República Dominicana desde finales de la década de 1980 y durante los años noventa.

Su práctica abarcó el dibujo, el grabado, la instalación y el performance, y abordó de manera recurrente cuestiones sociales, culturales y de identidad. Su trabajo alcanzó una amplia circulación internacional, con participación en espacios como la Bienal de La Habana de 2003 y la 52ª Bienal de Venecia.

Sobre la donación, Patricia Phelps de Cisneros afirmó: "Jorge Pineda es una figura fundamental para comprender las transformaciones de las artes visuales en el Caribe durante las últimas décadas".

"Esta donación permite enriquecer la representación del Caribe en la colección del museo y fortalecer los diálogos entre las distintas tradiciones artísticas de América Latina".

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Vínculo y proyección del arte dominicano

La donación de Al este del Paraíso se inscribe en una relación de más de dos décadas de la Fundación Cisneros y la CPPC con la República Dominicana, desarrollada a través de exposiciones, programas educativos, préstamos y apoyo a artistas e investigadores.

Entre las instituciones con las que se ha trabajado de manera constante se encuentra el Centro León, en Santiago de los Caballeros, bajo la dirección de María Amalia León, a quien está dedicada esta donación en reconocimiento a su trabajo en el ámbito cultural dominicano.

La educación ha sido también una parte importante de esta relación. En 2005, la Fundación Cisneros estableció un acuerdo con la Secretaría de Educación de la República Dominicana para implementar AME, su programa de formación a distancia para docentes, que alcanzó a 220 maestros en seis centros educativos.

A partir de 2010, Piensa en Arte se incorporó también a escuelas e instituciones del país, formando a docentes y mediadores y llegando a miles de estudiantes a través de metodologías basadas en la observación, el diálogo y el pensamiento crítico.

La colaboración con el Centro León incluyó varias exposiciones de la CPPC. En 2007, De oficio pintor presentó obras de arte colonial venezolano y propuso una reflexión sobre la pintura como ocupación en la sociedad colonial.

En 2008, Geografías (In)visibles reunió arte contemporáneo latinoamericano para explorar las relaciones entre la región y contextos culturales más amplios. En 2011, ¿Qué es el arte moderno para ti? puso en diálogo obras de artistas internacionales y dominicanos dentro de una propuesta vinculada precisamente a Piensa en Arte.

La CPPC mantuvo también una relación estrecha con Jorge Pineda a través de exposiciones, préstamos y proyectos educativos. En 2012 presentó, junto con Hunter College en Nueva York, Jorge Pineda: Shadows and Other Fairy Tales. Durante ese proyecto, el artista realizó además charlas y talleres intensivos para estudiantes e investigadores.

La incorporación de Al este del Paraíso (1995) al MALBA continúa esta historia de colaboración y amplía la presencia del arte dominicano y caribeño dentro de una colección pública dedicada al arte latinoamericano.

Conferencia en el MALBA

Patricia Phelps de Cisneros será entrevistada por Eduardo F. Costantini, fundador y presidente del MALBA, el viernes 18 de septiembre, como parte de las celebraciones por el 25º aniversario del museo.

La conversación tendrá lugar en el Panel 5, Trayectoria y estrategia de coleccionismo de Patricia Phelps de Cisneros, dentro de Latinoamérica en escena, Seminario Internacional MALBA 25.

La conversación abordará las decisiones y estrategias que han marcado su trayectoria, la formación de su colección, su trabajo institucional con museos internacionales como The Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York y el papel de las colecciones y las instituciones culturales en ampliar el estudio y la presencia internacional del arte latinoamericano.

El seminario se desarrollará de 10:30 a 5:30 en el auditorio del MALBA, reunirá a artistas, curadores y referentes culturales internacionales y contará con traducción simultánea al español y al inglés y será transmitido en vivo a través del canal de YouTube del museo.

Compromiso de la CPPC

La Colección Patricia Phelps de Cisneros (CPPC) tiene como misión promover una mayor comprensión de las contribuciones de América Latina y el Caribe a la cultura global.

Las colecciones que conforman la CPPC presentan un relato que abarca cinco siglos de producción cultural en América Latina y el Caribe. Las cinco colecciones —Orinoco, artistas viajeros, período colonial, arte moderno y arte contemporáneo— se activan mediante exposiciones, préstamos, donaciones, plataformas digitales, y publicaciones.

A través de sus colecciones y programas, la CPPC ha fomentado el desarrollo del campo del arte y de las ideas de América Latina mediante la creación y circulación de conocimiento, desde la producción artística hasta la investigación académica.

Durante más de cuatro décadas, una serie de becas, alianzas institucionales e iniciativas de investigación han brindado apoyo a generaciones de artistas, curadores y académicos. La CPPC, pionera en el campo de las humanidades digitales, sigue apoyando iniciativas para preservar y difundir la cultura de América Latina y sus diásporas.

La CPPC ha donado más de 600 obras de arte a más de veinte museos en pro de sus esfuerzos por incorporar el arte de América Latina a sus colecciones.

En 2017 la CPPC colaboró con The Museum of Modern Art de Nueva York para crear el Instituto Cisneros para la Investigación del Arte de América Latina, un centro permanente.

La CPPC continúa organizando programas para avanzar en su misión, siempre guiada por un compromiso con la educación, los valores democráticos y la libertad de pensamiento.

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