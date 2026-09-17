¿En qué proyectos participó Elizabeth Ruiz a lo largo de su carrera?

La actriz Elizabeth Ruiz falleció el pasado miércoles 16 de septiembre tras batallar contra el cáncer. ( INSTAGRAM @SOYELIZABETHRUIZRD )

La actriz y presentadora dominicana Elizabeth Ruiz, conocida cariñosamente como "La Colorá", falleció el miércoles 16 de septiembre, dejando tras de sí una trayectoria vinculada a distintos momentos de la televisión y el cine dominicano.

Su muerte fue confirmada por familiares, quienes informaron que había enfrentado durante un largo período una delicada condición de salud a causa del cáncer.

Durante su trayectoria, Ruiz se desenvolvió en distintos formatos del entretenimiento, tanto frente a las cámaras como en labores de producción. Su recorrido incluyó participaciones en cine y televisión, además de proyectos propios.

Cine de humor

Uno de sus capítulos más visibles en la gran pantalla estuvo ligado a la saga Lotoman, dirigida por Archie López. Ruiz interpretó a Sobeida de Marchena en Lotoman (2011), Lotoman 2.0 (2012) y Lotoman 003 (2014), formando parte de una de las franquicias de comedia más populares del cine dominicano de esa etapa.

Su filmografía también incluye Tubérculo Gourmet (2015), donde interpretó a una vecina, y Tubérculo Presidente (2016), en la que encarnó a Enérsida, la asistente. Ambas producciones, protagonizadas por Raymond Pozo y Miguel Céspedes.

Una mujer de televisión

Antes y durante su incursión en el cine, Elizabeth Ruiz construyó también una relación cercana con la televisión dominicana. Formó parte de programas como Perdone la hora, Rincón paraíso y 9x9 Roberto, espacios que contribuyeron a consolidar su reconocimiento entre los espectadores.

Pero su vínculo con la pantalla chica tuvo además una dimensión personal. Entre 2003 y 2006 condujo Elizabeth Light, un programa desde el cual compartía consejos, motivación y rutinas orientadas a promover hábitos de vida saludable.

Su participación en el entretenimiento dominicano no se limitó a la actuación y la conducción. Ruiz también incursionó en la producción audiovisual y fundó La Colorá Films, ampliando así su participación dentro de una industria en la que había desarrollado buena parte de su carrera.

Su partida deja el recuerdo de esos personajes, programas y proyectos que permanecen como parte de la memoria audiovisual reciente del país.

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