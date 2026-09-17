Miguel Reyes Sánchez destaca la primacía y legado de la UASD en la Casa de América de Madrid

León de la Torre, director de Casa de América y Miguel Reyes Sánchez, presidente de la Academia Dominicana de la Historia. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

En un concurrido encuentro celebrado en la emblemática Casa de América de Madrid, el reconocido historiador, académico y diplomático dominicano Miguel Reyes Sánchez, presidente de la Academia Dominicana de la Historia, dictó una destacada ponencia sobre el papel fundacional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Uasd) en la construcción del pensamiento hispanoamericano.

Reyes Sánchez participó como ponente principal en la mesa redonda "Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad Autónoma de Santo Domingo: La construcción del pensamiento hispanoamericano".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/17/1ca-7f519170.jpg Miguel Reyes Sánchez durante su intervención en la Casa de América de Madrid. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

Es un evento enmarcado dentro del ciclo internacional "Puentes de conocimiento: Universidades que forjaron el mundo Hispanoamericano", organizado conjuntamente por la Casa de América y el Instituto de Estudios Americanos CEU Cefas.

Durante su intervención, el actual presidente de la Academia Dominicana de la Historia resaltó el valor histórico y el impacto educativo y social que ha tenido la Primada de América desde su fundación en 1538.

Bases institucionales

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/17/3ca-2370a8c8.jpg León de la Torre, director de Casa América junto a los expositores. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

Frente a un público compuesto por académicos, diplomáticos y miembros de la comunidad dominicana en España, Reyes Sánchez detalló "cómo las primeras aulas virreinales de Santo Domingo sembraron las bases institucionales y filosóficas que se expandieron por todo el continente".

"La Universidad de Santo Domingo no solo fue la primera, sino el faro que iluminó el desarrollo del intelecto y la formación jurídica y teológica de una región en pleno nacimiento", enfatizó el diplomático durante el conversatorio.

El panel estuvo integrado además por los destacados profesores y expertos internacionales:

Consuelo Martínez-Sicluna y Sepúlveda

y Sepúlveda Hugo Casanova Cardiel

Ambos contaron con la moderación de Eduardo Puig de la Bellacasa, quienes coincidieron en la relevancia de rescatar estos lazos históricos para fortalecer la cooperación cultural y educativa contemporánea entre España y América Latina.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/17/4ca-627e615f.jpg Miguel Reyes Sánchez con estudiantes de la universidad Complutense de Madrid, participantes en el evento. Entre ellos la dominicana Alba Fernández. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

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