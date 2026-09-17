Dos jóvenes dominicanos llegan a la Academia Latinoamericana de Música Avanzada

Los jóvenes músicos Yohali Montero y Héctor Almánzar. ( CEDIDA POR FUNDACIÓN SINFONÍA )

La violinista Yohali Montero y el clarinetista Héctor Almánzar representarán a República Dominicana en la Academia Latinoamericana de Música Avanzada (ALMA), la plataforma de formación de alto nivel que se ha convertido en un puente real hacia los grandes escenarios del mundo para los talentos musicales de la región, en su edición orquesta/camerata.

Su participación surge del convenio entre Fundación Sinfonía y la Escuela Superior de Música Reina Sofía, luego de un proceso de selección de la prestigiosa institución española que abarcó toda Latinoamérica.

La Academia Latinoamericana de Música Avanzada nace como una alianza estratégica entre Fundación Teatro del Lago (Chile) y la Escuela Superior de Música Reina Sofía, con el objetivo de convertirse en un referente regional de excelencia artística, integración cultural y proyección profesional para jóvenes músicos latinoamericanos.

Dirigida a músicos de entre 18 y 27 años de toda América Latina, la academia combina formación musical de alto nivel, desarrollo profesional integral, mentoría personalizada y experiencias escénicas significativas, bajo la guía de profesores y el equipo académico de la Escuela Reina Sofía, quienes son además responsables de la selección final de cada postulante.

Este acuerdo representa una vía concreta para que el talento dominicano acceda a formación de estándar internacional, mentoría de primer nivel y visibilidad ante audiencias y programadores de la región.

Los representantes de República Dominicana

Yohali Montero (Violín) es ganadora del Young Musician of the Caribbean Award (YMoCA) en la categoría Senior en 2020, y seleccionada en 2021 para las Becas para Jóvenes Instrumentistas Orquestales de Fundación Sinfonía.

Se ha presentado como solista junto a la Orquesta Sinfónica Nacional y la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, entre otras agrupaciones. Formada en The Glenn Gould School del Royal Conservatory, actualmente cursa su Maestría en Interpretación de Violín en la Schulich School of Music de McGill University.

Héctor Almánzar (Clarinete) es ganador del Young Musician of the Caribbean Award (YMoCA), categoría junior en 2024.

Fue principal de clarinete de la Orquesta Juvenil Nacional y de la Orquesta Juan Pablo Duarte, y actualmente es principal de clarinete de la Berklee Contemporary Symphonic Orchestra. Con formación y experiencia musical en República Dominicana, Reino Unido y Estados Unidos, cursa actualmente sus estudios en Berklee College of Music.

Yohali y Héctor participarán en siete días de formación intensiva en Teatro del Lago, Frutillar, Chile, que culminarán con el concierto de cierre el 3 de octubre, en el marco de ALMA Conciertos, Gran Camerata.

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