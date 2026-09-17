Piñero y el Ministerio de Cultura inauguran la primera edición del programa de residencia artística

Paqui Benites, Nina Castillo, Alicia Baroni, Amaury Sánchez y María Lamarche. ( CORTESÍA DE PIÑERO Y EL MINISTERIO DE CULTURA )

En el marco del convenio de colaboración entre Piñero y el Ministerio de Cultura , Cayo Levantado Resort dio inicio oficialmente a la primera edición del programa de residencia artística y artesanal "Atelier Yubarta".

Esta iniciativa pionera de mecenazgo cultural busca consolidar un espacio de creación contemporánea en diálogo directo con el ecosistema insular, el patrimonio cultural dominicano y las comunidades locales.

Tras concluir el proceso de evaluación de la convocatoria nacional abierta el pasado mes de julio, el jurado seleccionó a Nina Francesca Castillo Díaz como la artista que desarrollará esta primera estancia en la isla.

Con motivo de la apertura, María Lamarche, directora general de Cayo Levantado Resort, destacó que Cayo Levantado Resort fue concebido como un entorno de reconexión y contemplación, pero entendemos que la verdadera esencia del turismo regenerativo radica en nutrirse del alma de su gente y su cultura.

"Con la apertura del ´Atelier Yubarta´, convertimos nuestra isla en un taller vivo donde la naturaleza inspira al arte y el arte enriquece la experiencia de nuestros visitantes y la comunidad. Es un verdadero honor dar la bienvenida a Nina Francesca Castillo Díaz y poner nuestra hospitalidad al servicio de su talento y su visión de conservación ambiental".

De su lado, Alicia Baroni, viceministra de Industrias Culturales y Creativas, resaltó la importancia de las alianzas público-privadas para las industrias creativas:

"Esta alianza estratégica con el ecosistema Piñero demuestra el impacto positivo de la cooperación público-privada para descentralizar la oferta cultural e impulsar a nuestros creadores. El ´Atelier Yubarta´ brinda herramientas concretas para proyectar la obra de nuestros artistas en un entorno de sostenibilidad, reafirmando el papel de las artes como guardianes de nuestra identidad".

Durante su residencia de entre 8 y 12 semanas en Cayo Levantado Resort, la artista dispondrá de alojamiento, espacio de trabajo, materiales de producción, acompañamiento técnico institucional y la realización de una muestra final híbrida (presencial y digital).

Durante la residencia, Nina Francesca desarrollará al menos una actividad de mediación y diálogo con la comunidad local, estudiantes o huéspedes del complejo, promoviendo un intercambio humano y sensorial genuino.

Al finalizar el proceso, la creadora mantendrá los derechos de comercialización de las piezas producidas, donando tres obras que pasarán a formar parte del acervo artístico permanente del programa, propiedad de Piñero.

Perfil de la artista residente

Nina Francesca Castillo Díaz es una artista visual, diseñadora y artesana interdisciplinaria nacida en Santiago de los Caballeros, con una sólida formación en diseño residencial, dibujo arquitectónico y fotografía adquirida entre la República Dominicana, Estados Unidos y México.

Su práctica artística explora la conexión profunda entre la naturaleza, la biodiversidad marina y la identidad cultural dominicana. Además, mantiene un estrecho vínculo afectivo con Samaná, transmitido por la historia familiar y la memoria de sus antepasados en la península.

Fundadora del proyecto "Azuleja Handcrafted" (2023), Castillo Díaz se especializa en la creación de arte portátil, miniaturas en acuarela y piezas elaboradas con porcelana fría artesanal y materiales recuperados de las costas, como madera flotante y vidrios marinos.

Su propuesta destaca por vincular la creación estética con la concienciación ecológica, respaldada por su participación activa en iniciativas de conservación marina y limpieza de playas junto a entidades como la Fundación Océano Limpio y la Fundación Ecológica Maguá.

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