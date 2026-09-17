¿Quién era y de qué murió la actriz y presentadora de televisión Elizabeth Ruiz?

Elizabeth Ruiz en una imagen de archivo tomada de su instagram. ( @SOYELIZABETHRUIZRD )

El fallecimiento de la actriz y presentadora dominicana Elizabeth Ruiz, cuya partida fue confirmada el pasado miércoles 16 de septiembre y provocó pesar entre familiares, colegas y seguidores del entretenimiento nacional.

De acuerdo con informaciones ofrecidas por sus familiares, Ruiz falleció tras librar una prolongada batalla contra el cáncer, enfermedad que mantuvo su estado de salud delicado durante un período de tiempo.

La actriz murió a las 6:40 de la tarde, según los datos dados a conocer tras su fallecimiento.

La noticia sobre su muerte había generado numerosas muestras de pesar en el ámbito artístico dominicano, particularmente entre figuras vinculadas a la televisión, el cine y el teatro, espacios en los que Ruiz desarrolló una trayectoria de más de dos décadas.

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Una carrera en televisión, cine y teatro

Elizabeth Ruiz, conocida también como “La Colorá”, alcanzó gran reconocimiento entre el público dominicano por su interpretación de Sobeida en la trilogía cinematográfica Lotomán, dirigida por Archy López.

La actriz participó en las tres películas de la saga: Lotomán (2011), Lotomán 2.0 (2012) y Lotomán 003 (2014).

También formó parte del elenco de Tubérculo Presidente y desarrolló una faceta teatral, con participación en la obra Malas, junto a Cheddy García.

En televisión, Ruiz trabajó como presentadora en distintos espacios, entre ellos Rincón Paraíso y El Bachatón, de Antena Latina.

Además de su trabajo frente a las cámaras, incursionó en la producción audiovisual y fundó La Colorá Films, ampliando su participación dentro de la industria cinematográfica dominicana.

La partida de Ruiz deja un vacío en el entretenimiento local, mientras familiares, amigos y compañeros de profesión continúan despidiendo a una artista que desarrolló su carrera en distintos escenarios de la televisión, el cine y el teatro dominicano.