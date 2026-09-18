Con ánimo, sonrientes y con la emoción reflejada en sus rostros, los cinco jóvenes que buscan recuperar para República Dominicana el récord Guinness de lectura en voz alta llegaron este viernes a las 432 horas de lectura continua.

Los gritos, la energía desbordada, los silbidos y las banderas dominicanas ondeando al ritmo de la celebración no lograron distraer a quien tenía en ese momento la responsabilidad de leer.

A las 5:32 de la tarde de este viernes 18 de septiembre, era Ismael Durán, quien mantenía la concentración mientras a su alrededor el público celebraba la hazaña.

"Nosotros somos los mejores, nosotros somos los mejores", coreaba el público al unísono, antes de entonar las notas del Himno Nacional Dominicano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/19/whatsapp-image-2026-09-18-at-64428-pm-fa85451e.jpeg Ismael Durán, mientras leía durante las 432 horas acumuladas. (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO)

La jornada se encamina ahora hacia un nuevo hito. Será el lunes 21 de septiembre cuando los cinco jóvenes acumulen las 500 horas de lectura, superando, por mucho a las logradas por Nigeria: 431 horas, 31 minutos y 25 segundos. Solo faltaría la validación oficial de Guinness World Records.

Mientras tanto, Abril Sharmin del Rosario Jiménez, de La Romana; Ismael Durán, de San Cristóbal; Maikol Arias, de Monseñor Nouel; Mayuri Vélez, de María Trinidad Sánchez, y Franchesca Minier, de La Vega, todos de 18 años, permanecen en cabina ejerciendo su pasión por la lectura para alcanzar la meta.

Un desafío que trasciende el logro individual

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/19/whatsapp-image-2026-09-18-at-80850-pm-70602111.jpeg Mirla Lara, Oficial de Cumplimiento de Récord Guinness y encargada de Cooperación Internacional del Ministerio de la Juventud (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO)

Para Mirla Lara, oficial de Cumplimiento de Récord Guinness y encargada de Cooperación Internacional del Ministerio de la Juventud, el desafío trasciende el logro individual de los participantes.

"Para nosotros esto es un logro, una marca país. República Dominicana vuelve a ser historia, retoma lo que siempre fue nuestro y lo trae a República Dominicana", afirmó.

Lara destacó que la experiencia también constituye una muestra del potencial de la juventud cuando se combinan preparación, disciplina y oportunidades.

"Juventud en voz alta, no hay límite para un joven que se prepara, que es disciplinado y que encuentra un ministerio que le permite hablar en voz alta", expresó.

El lunes, el momento esperado

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/19/whatsapp-image-2026-09-18-at-64428-pm-2-4f7944ca.jpeg Gran felicidad de superar el tiempo establecido por Nigeria, país que cuenta con el récord que República Dominicana desea reconquistar. (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO)

Con las más 432 horas alcanzadas, el objetivo está cada vez más cerca de las 500 horas, meta que se prevé completar el lunes.

"Para el lunes nosotros esperamos una validación total y la certificación de República Dominicana Juventud en voz alta como récord mundial de maratón de lectura continua más grande del mundo", explicó Lara.

La funcionaria precisó que, aunque los participantes y sus equipos celebran desde ya el cumplimiento de la meta, será la certificación de Guinness World Records la que otorgará oficialmente el reconocimiento.

"Ese sello que nos va a entregar el récord Guinness es lo que hace falta para decir: República Dominicana, indetenible; Ministerio de la Juventud, arriba; arriba los jóvenes", manifestó.

Detrás de las horas hay un esfuerzo de familia

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/19/whatsapp-image-2026-09-18-at-64432-pm-1-0de56285.jpeg Antigua Sánchez y José Vélez. (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO)

Mientras los jóvenes permanecen concentrados en la lectura, sus familiares viven el proceso con una mezcla de orgullo, emoción y expectativa.

Entre ellos están los padres de Mayuri Arias Vélez Sánchez, quienes aseguran que el amor de la joven por los libros comenzó desde muy pequeña.

Antigua Sánchez y José Vélez, padres de Mayuri, expresaron la satisfacción que viven por el logro de su hija.

Antigua expresó que cuando Mayuri era una niña aprovechaba cualquier espacio libre para leer. Una de sus maestras de primaria, Ana Sandoval, incluso había identificado ese hábito y recuerda que, durante la hora destinada a la lectura libre, la niña escogía un libro y se apartaba a leer.

"Siempre le ha gustado leer y le ha gustado con disciplina, con pasión, con amor", relató su madre.

Aunque reconoce que ella misma es lectora ocasional, Sánchez considera que pudo contribuir a despertar en su hija el interés por la educación, la lectura y la escritura.

"Yo siempre le decía a mi hija, desde muy pequeña, que ella podía lograr todo lo que se propusiera", contó.

Verla formar parte de este desafío confirma aquella enseñanza que procuró transmitirle desde niña: que la disciplina, la educación y la dedicación pueden convertirse en herramientas para alcanzar las metas.

"Esto es para que ella vea que, con disciplina, educación y dedicación, uno puede lograr todo lo que se propone", expresó emocionada.

La dedicación de abuelos presentes

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/19/whatsapp-image-2026-09-18-at-64432-pm-fd503deb.jpeg Maribel Castillo y Ángel Ramírez. (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO)

Una historia similar, aunque con un comienzo particular, acompaña a Franchesca Minier.

Sus abuelos, Maribel Castillo y Ángel Ramírez, cuentan que la joven ha crecido buena parte de su vida en el hogar familiar y que desde pequeña mostró una inclinación especial hacia los libros.

Ramírez recuerda con una sonrisa el momento en que descubrieron aquella afición. Francesca todavía no caminaba cuando la encontraron con una revista.

"Nos sorprendimos con ella. Aún no caminaba y la encontramos con una revista", recordó.

El entorno familiar también estuvo marcado por la educación. Su madre es profesora y su abuelo, ingeniero, mientras que sus abuelos describen a Francesca como una joven vinculada desde pequeña al desarrollo cultural y académico.

Según su abuelo, durante sus años escolares Francesca acostumbraba destacarse y recibir reconocimientos por su desempeño.

"Ha logrado en cada curso tener una medalla", afirmó.

Para sus abuelos, esa disciplina y constancia forman parte de las razones que hoy la mantienen junto a sus compañeros en este desafío.

Al llegar a las 432 horas, la emoción también se hizo presente entre ellos. "Muy emocionada", respondió Maribel Castillo al recordar el momento en que se alcanzó la marca.

Más allá del récord, los familiares reconocen el esfuerzo colectivo que ha hecho posible la jornada y agradecen al equipo que acompaña a los cinco jóvenes en el proceso.

El desafío continúa hasta el lunes, cuando República Dominicana espera completar las 480 horas y dar paso al proceso de validación de Guinness World Records.

Por ahora, cinco jóvenes siguen leyendo, mientras alrededor de ellos una multitud acompaña cada página con la expectativa de que la voz de la juventud dominicana vuelva a quedar registrada en la historia mundial.