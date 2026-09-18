El Prado se instala en las calles de Baní

"El Prado en nosotros" tendrá hasta el mes de noviembre como sede principal el Centro Cultural Perelló en conmemoración de su décimo quinto aniversario. ( CEDIDA POR CENTRO LEÓN )

Después de pasar por Santiago, la Ciudad Colonial de Santo Domingo y Punta Cana, el arte del Museo Nacional del Prado vuelve a ponerse en movimiento.

Esta vez, el destino es Baní, donde el programa cultural El Prado en nosotros comenzará su recorrido el próximo jueves 10 de septiembre de 2026, con el Centro Cultural Perelló como sede principal, en el marco de su décimo quinto aniversario.

La propuesta reúne dos proyectos: El Prado en las calles y El Prado en el centro: obras de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación Amigos del Museo del Prado. Ambos buscan acercar al público dominicano a la riqueza de la pinacoteca madrileña, pero fuera de sus espacios habituales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/17/dsc8711-eefc73c7.jpg "El Prado en las calles" llega a la ciudad de Baní. (CEDIDA POR CENTRO LEÓN) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/17/dsc8691-45955789.jpg "El Prado en las calles" llega a la ciudad de Baní. (CEDIDA POR CENTRO LEÓN) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/17/dsc8690-6ec97cd8.jpg "El Prado en las calles" llega a la ciudad de Baní. (CEDIDA POR CENTRO LEÓN) ‹ >

Así, reproducciones a escala real (1:1) de algunas de sus obras maestras tomarán distintos puntos de Baní, permitiendo contemplar piezas que reúnen ocho siglos de historia del arte universal.

A esta experiencia se suman trabajos de artistas contemporáneos y los resultados fotográficos de «La Residencia», proyecto que recoge las experiencias de los artistas dominicanos Polibio Díaz, Mayra Jhonson y Fausto Ortiz.

La ruta comenzará en el Centro Cultural Perelló y continuará por la Plaza de la Identidad Banileja, la Gobernación y el histórico Parque Infantil La Avenida. Incluso los mototaxis locales, conocidos como margaritas, se convertirán en parte de la experiencia al circular por las calles con reproducciones de las obras.

La muestra estará disponible hasta finales de noviembre y luego continuará hacia San Francisco de Macorís.

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Una experiencia para descubrir

El Centro León y el Centro Cultural Perelló también han preparado una agenda educativa con recorridos mediados para centros escolares, familias y distintos sectores de la comunidad.

Además, propuestas interactivas como «Una obra MÍA» y «Reinterpreta El Prado» invitarán a experimentar con el arte y desarrollar nuevas miradas a través de la Metodología de Integración de las Artes (MIA).