Papa León XIV recibe "Un pueblo unido por la fe", libro sobre el patrimonio religioso dominicano

El rector de la PUCMM, reverendo padre Dr. Secilio Espinal Espinal, entrega un ejemplar del libro "Un pueblo unido por la fe" al papa León XIV. ( CEDIDA POR BANCO POPULAR DOMINICANO )

La historia y el patrimonio religioso de República Dominicana llegaron hasta el Vaticano.

Durante una visita al papa León XIV, el reverendo padre Dr. Secilio Espinal Espinal, rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), acompañado por la Dra. Arq. Virginia Flores Sasso, hizo entrega al pontífice de un ejemplar de "Un pueblo unido por la fe", publicación institucional del Banco Popular editada en 2020.

La entrega representa un nuevo espacio para proyectar fuera del país una obra dedicada a preservar y difundir parte de la historia y la identidad dominicanas a través de su patrimonio cultural y religioso.

"Nos honra que esta publicación institucional, concebida para preservar y difundir una parte esencial de nuestra historia e identidad, haya sido entregada al Santo Padre", señala el Banco Popular.

Un recorrido por la fe dominicana

"Un pueblo unido por la fe" es de la autoría de los doctores en arquitectura Esteban Prieto Vicioso y Virginia Flores Sasso, con fotografías del artista Víctor Siladi, entre otros colaboradores.

La obra recorre la historia de la fe cristiana en el país a partir de sus espacios de devoción, arquitectura, tradiciones populares y manifestaciones artísticas, tomando como punto de partida el lugar que ocupa República Dominicana como cuna de la fe cristiana en el Nuevo Mundo.

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El libro explora el arte y la arquitectura sacros de la nación y pone en valor un patrimonio que también puede convertirse en una vía para acercarse al país desde el turismo religioso.

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Una publicación nacida en tiempos de pandemia

La publicación fue concebida durante la pandemia de COVID-19 con el propósito de destacar el poder unificador de la fe y llevar un mensaje de aliento en un momento marcado por la incertidumbre.

A lo largo de sus páginas, los autores documentan espacios de devoción cristiana distribuidos por el territorio nacional y abordan su valor histórico, arquitectónico, cultural y religioso.

El libro forma parte de las publicaciones institucionales auspiciadas por el Banco Popular durante más de dos décadas, como parte de una iniciativa orientada a incrementar el acervo cultural y proyectar nacional e internacionalmente la riqueza histórica, social y económica de República Dominicana.

Patrimonio que también se puede explorar en realidad aumentada

Como parte de su propuesta, la obra incorpora herramientas de comunicación digital que permiten al lector interactuar con algunos de los contenidos sobre arquitectura religiosa dominicana mediante realidad aumentada, a través de la aplicación móvil MIRA (Mi Realidad Aumentada).

El proyecto editorial también incluyó un documental homónimo, "Un pueblo unido por la fe", que amplía el recorrido por el arte y la arquitectura sacros del país mediante entrevistas y visitas a distintos espacios de devoción.

Así, la publicación que ahora llega a manos del papa León XIV reúne historia, patrimonio, fotografía y tecnología para mostrar una dimensión de la República Dominicana vinculada estrechamente con sus raíces religiosas.