Plinio Chahín reedita dos de sus libros sobre José Mármol

José Mármol y Plinio Chahín en la portada del libro "José Mármol: biografía de una escritura", de Plinio Chahín. ( TOMADA DE LA PORTADA DEL LIBRO )

La obra de José Mármol vuelve a ser motivo de lectura y reflexión con la reedición de dos libros de Plinio Chahín dedicados a estudiar su trayectoria literaria: "José Mármol: La escritura como destino" y "José Mármol: biografía de una escritura", ambos publicados bajo el sello de Editora Búho.

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La nueva circulación de estos títulos coincide con la XXVIII Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026, dedicada precisamente al poeta y escritor dominicano.

La ocasión permite recuperar dos trabajos en los que Chahín se acerca a Mármol desde diferentes ángulos para explorar una obra que ocupa un lugar destacado en la literatura dominicana contemporánea.

Dos acercamientos a una misma obra

En estos libros, el lector encuentra distintas aproximaciones a José Mármol: el poeta que explora la emoción y la belleza de la palabra, el ensayista que reflexiona sobre la literatura y la cultura, el pensador que dialoga con la filosofía y el lector apasionado que encuentra en los libros una forma permanente de aprendizaje.

Chahín también se detiene en la dimensión humana de Mármol, en esa sensibilidad que atraviesa su escritura y que permite acercarse a su producción literaria más allá de los géneros y las categorías.

La reedición de ambos títulos recupera, así, una mirada crítica que vuelve a poner en circulación el pensamiento y la creación de una de las voces fundamentales de la literatura dominicana contemporánea.

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Una trayectoria dedicada a las letras

Para Chahín, esta nueva edición se suma a una trayectoria bibliográfica que supera la veintena de libros y que se ha desarrollado entre la poesía, el ensayo, la crítica y la narrativa.

Entre sus publicaciones más recientes se encuentran "Sin saber nada", Huerga y Fierro, Madrid, 2026; "Manual para Minotauros. Sobre literatura dominicana", Editorial Santuario, 2026; "Si parece irreal es coincidencia" (2024); "Cabeza de turco", Huerga y Fierro, Madrid, 2024; y "Presente intacto", Amargord, Madrid, 2022.

También forman parte de su bibliografía "Sin remedios" (Amargord, 2015), "Efímero" (2019), "Pensar las formas" (2018), "Fantasmas de otros" (2016), "Pasión en el oficio de escribir" (2007) y "Cabaret místico" (2007).

Entre sus trabajos destaca además "¿Literatura sin lenguaje? Escritos sobre el silencio y otros textos", reconocido con el Premio Nacional de Ensayo en 2005.

Su producción poética incluye "Hechizos de la hybris", Premio de Poesía de Casa de Teatro en 1998; "Oficios de un celebrante" (1999); "Solemnidades de la muerte" (1991) y "Consumación de la carne" (1986).

En 2002 publicó, junto al escritor René Rodríguez Soriano, el libro de cuentos "Salvo el insomnio".

Entre la literatura y la enseñanza

Graduado de Licenciatura en Letras, Chahín realizó estudios de posgrado en Lengua y Literatura Hispanoamericana y obtuvo una maestría en Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Su relación con las letras también se extiende a la docencia. Actualmente es profesor de las facultades de Artes y Humanidades de la UASD, institución en la que además fue director de la Escuela de Crítica e Historia del Arte.

Con la reedición de "José Mármol: La escritura como destino" y "José Mármol: biografía de una escritura", Chahín vuelve a poner sobre la mesa su lectura de la obra de Mármol y ofrece a nuevos lectores la oportunidad de acercarse a estos dos estudios en un momento en que la literatura dominicana ocupa un lugar especial en la agenda cultural del país.