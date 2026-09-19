Juan Bolívar Díaz presenta en Madrid su libro de memorias "Con las riendas tensas"

Juan Bolívar Díaz en una imagen suministrada a Diario Libre mientras firma su libro de memorias. ( CEDIDA POR EQUIPO DE COMUNICACIONES DE JUAN BOLÍVAR DÍAZ )

El embajador Juan Bolívar Díaz Santana presentó su libro de memorias titulado "Con las riendas tensas" en Casa de América, en Madrid. La publicación aborda su recorrido personal y profesional vinculado con acontecimientos políticos, sociales y periodísticos del país.

El evento fue organizado por la Embajada de la República Dominicana en España, la Fundación Bernarda Jiménez y la Fundación Dominicana para Prevenir la Violencia Juvenil (Fundo). Asistieron miembros de la comunidad dominicana junto con representantes de los sectores cultural, empresarial y diplomático.

La bienvenida estuvo a cargo del embajador dominicano en España, Tony Raful. Participaron también la embajadora Anabel Bueno, representante permanente ante ONU Turismo; el cónsul general en Madrid, José Marte Piantini; y el presidente del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index), Leonardo Marrero.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/19/whatsapp-image-2026-09-19-at-21353-pm-1-27e75ed4.jpeg Juan Bolívar Díaz junto al embajador dominicano en España, Tony Raful; la representante permanente ante ONU Turismo, Anabel Bueno y el presidente de la Fundación Bernarda Jiménez, Pedro Álvarez Pastor. (SUMINISTRADA POR EL EQUIPO DE JUAN BOLÍVAR DÍAZ)

Durante la actividad, el presidente de la Fundación Bernarda Jiménez, Pedro Álvarez Pastor, intervino para analizar el contenido del libro y el rol del autor en la historia nacional.

"Sería muy difícil conocer y entender la historia de la República Dominicana sin la presencia del autor de estas memorias, porque no solo fue testigo, sino también participante esencial de acontecimientos muy graves y trascendentes ocurridos durante los últimos cincuenta años en el país", indicó Álvarez Pastor.

Asimismo, se abordaron las etapas de la carrera de Juan Bolívar Díaz en el periodismo, la política, la docencia, la sociedad civil y la diplomacia, así como su gestión al frente de la legación diplomática en España.

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El volumen reúne registros sobre la evolución del periodismo y las transformaciones políticas de las últimas décadas desde la perspectiva del autor. Debido a la asistencia del público, que superó la capacidad del salón Juan Bosch, los organizadores habilitaron un espacio adyacente en el recinto.

y las transformaciones políticas de las últimas décadas desde la perspectiva del autor. Debido a la asistencia del público, que superó la capacidad del salón Juan Bosch, los organizadores habilitaron un espacio adyacente en el recinto. El libro se encuentra disponible en la Librería Cuesta en la República Dominicana y en la plataforma Amazon para el ámbito internacional.