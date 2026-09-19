Glenis E. Féliz presenta libro sobre preparación y liderazgo para el ejercicio del poder político

La escritora Glenis E. Féliz, autora del libro "Lea y hágase presidente". ( CEDIDA POR LA ESCRITORA )

La escritora y especialista en comunicación estratégica Glenis E. Féliz presentó su nuevo libro Lea y hágase presidente, una obra en la que aborda la preparación que, a su juicio, requiere una persona que aspire a ejercer liderazgo político y asumir responsabilidades públicas.

La nueva obra fue presentada el viernes 18 de septiembre en Amazon Kindle.

La obra parte de una premisa: la aspiración a dirigir una nación no debe sustentarse únicamente en la popularidad o la ambición política, sino también en la preparación, el conocimiento, la disciplina, el carácter y la capacidad para tomar decisiones frente a las responsabilidades que implica el ejercicio del poder.

A lo largo del libro, Féliz aborda la construcción del liderazgo desde una etapa previa a cualquier candidatura.

Entre los aspectos que desarrolla se encuentran el reconocimiento de las fortalezas y debilidades personales, el desarrollo de una comunicación efectiva, la comprensión del entorno político y social, el manejo de la reputación y la preparación para enfrentar situaciones de presión y crisis.

Uno de los objetivos de la publicación es aportar herramientas que permitan reflexionar sobre las condiciones y capacidades necesarias para asumir responsabilidades públicas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/19/whatsapp-image-2026-09-18-at-41113-pm1-48ed5fb0.jpeg Portada del libro Lea y hágase presidente. (CEDIDA POR LA ESCRITORA)

En ese sentido, la autora incorpora elementos de la comunicación y la estrategia, áreas en las que ha desarrollado parte de su trayectoria profesional, junto con aspectos relacionados con el liderazgo y la gestión de situaciones complejas.

Féliz concibe la obra como un recurso de consulta para dirigentes, aspirantes políticos, comunicadores, estrategas, estudiantes y personas interesadas en conocer las distintas dimensiones del liderazgo y la preparación para el ejercicio de funciones públicas.

Su contenido se orienta, de acuerdo con la autora, a examinar la preparación que antecede al ejercicio del poder y las responsabilidades que deben acompañar a quienes aspiran a ocupar posiciones desde las cuales se toman decisiones que afectan a la sociedad.

Segunda publicación de la autora

Lea y hágase presidente constituye la segunda publicación de Glenis E. Féliz. Su primer libro, Alineada, fue publicado meses atrás en Amazon Kindle y, según los datos proporcionados por la autora, alcanzó el sello dorado de Best Seller en tres categorías de la plataforma 28 horas después de su lanzamiento.

Con esta publicación, Féliz incorpora a su producción editorial una obra centrada en el liderazgo político, la comunicación estratégica y la preparación para asumir responsabilidades en el ámbito público.

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