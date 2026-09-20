Festival Minutos Escénicos anuncia convocatoria para su segunda edición
Artistas y compañías pueden postular hasta el 29 de noviembre para participar en el festival
El Festival Minutos Escénicos (FME) abrió la convocatoria para su segunda edición, que se celebrará del 27 al 29 de noviembre de 2026 en el Centro Cultural Banreservas, en Santo Domingo, y convoca a artistas, compañías y colectivos a presentar obras breves de entre 15 y 20 minutos.
El festival es organizado por Yeva Producciones (Yevarte), en colaboración con el Centro Cultural Banreservas, y busca impulsar la circulación del teatro breve, abrir espacios para nuevas propuestas escénicas y acercarlas a públicos diversos mediante presentaciones en espacios no convencionales.
La convocatoria contempla tres categorías: artes circenses, teatro infantil y teatro para público adulto.
Las propuestas deberán presentar contenido apropiado para audiencias diversas y no podrán promover discursos de odio, discriminación ni violencia explícita sin justificación artística.
Requisitos para participar
Para postular, los artistas y agrupaciones deberán enviar una sinopsis de la obra, video completo o registro audiovisual de la pieza, ficha artística y del equipo de trabajo, antecedentes de la compañía o creador, rider técnico y fotografías profesionales del montaje.
Las postulaciones incompletas no serán consideradas.
El comité organizador evaluará la calidad artística, originalidad, coherencia de la propuesta escénica, viabilidad técnica y relación con la línea del festival.
La trayectoria del equipo será tomada en cuenta, aunque no constituye un requisito excluyente.
Cada artista o compañía podrá presentar una o varias obras. Las propuestas deberán ser de autoría propia o contar con los derechos correspondientes para su representación.
Además, cada montaje seleccionado deberá disponer de regidor o regidora de escena y del personal técnico necesario durante la función.
Condiciones de las presentaciones
Las obras deberán adaptarse a las condiciones técnicas de los espacios asignados dentro del Centro Cultural Banreservas.
Cada agrupación será responsable de su utilería, vestuario y elementos escenográficos, mientras que la organización establecerá los horarios y tiempos correspondientes para montaje y desmontaje.
El Festival Minutos Escénicos ofrecerá a las propuestas seleccionadas espacio de presentación, difusión en sus medios y redes oficiales, acompañamiento técnico básico y certificado de participación.
Las obras seleccionadas también recibirán una remuneración económica. El monto destinado a cada propuesta será comunicado directamente a los grupos seleccionados.
Registro y difusión
- Durante las funciones, el festival podrá realizar registros fotográficos y audiovisuales con fines de difusión, archivo y promoción.
- La postulación supone la aceptación de las bases y de estas condiciones de participación.
- Las personas interesadas pueden completar el formulario de postulación disponible en el perfil de Instagram del festival, @festivalminutosescenicos.
- En esa cuenta también se publicarán las informaciones relacionadas con el proceso de selección, la programación y las novedades de esta segunda edición.