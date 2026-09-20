Festival Minutos Escénicos anuncia convocatoria para su segunda edición

Las obras deberán adaptarse a las condiciones técnicas de los espacios asignados dentro del Centro Cultural Banreservas. ( CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES )

El Festival Minutos Escénicos (FME) abrió la convocatoria para su segunda edición, que se celebrará del 27 al 29 de noviembre de 2026 en el Centro Cultural Banreservas, en Santo Domingo, y convoca a artistas, compañías y colectivos a presentar obras breves de entre 15 y 20 minutos.

El festival es organizado por Yeva Producciones (Yevarte), en colaboración con el Centro Cultural Banreservas, y busca impulsar la circulación del teatro breve, abrir espacios para nuevas propuestas escénicas y acercarlas a públicos diversos mediante presentaciones en espacios no convencionales.

La convocatoria contempla tres categorías: artes circenses, teatro infantil y teatro para público adulto.

Las propuestas deberán presentar contenido apropiado para audiencias diversas y no podrán promover discursos de odio, discriminación ni violencia explícita sin justificación artística.

Requisitos para participar

Para postular, los artistas y agrupaciones deberán enviar una sinopsis de la obra, video completo o registro audiovisual de la pieza, ficha artística y del equipo de trabajo, antecedentes de la compañía o creador, rider técnico y fotografías profesionales del montaje.

Las postulaciones incompletas no serán consideradas.

El comité organizador evaluará la calidad artística, originalidad, coherencia de la propuesta escénica, viabilidad técnica y relación con la línea del festival.

La trayectoria del equipo será tomada en cuenta, aunque no constituye un requisito excluyente.

Cada artista o compañía podrá presentar una o varias obras. Las propuestas deberán ser de autoría propia o contar con los derechos correspondientes para su representación.

Además, cada montaje seleccionado deberá disponer de regidor o regidora de escena y del personal técnico necesario durante la función.

Condiciones de las presentaciones

Las obras deberán adaptarse a las condiciones técnicas de los espacios asignados dentro del Centro Cultural Banreservas.

Cada agrupación será responsable de su utilería, vestuario y elementos escenográficos, mientras que la organización establecerá los horarios y tiempos correspondientes para montaje y desmontaje.

El Festival Minutos Escénicos ofrecerá a las propuestas seleccionadas espacio de presentación, difusión en sus medios y redes oficiales, acompañamiento técnico básico y certificado de participación.

Las obras seleccionadas también recibirán una remuneración económica. El monto destinado a cada propuesta será comunicado directamente a los grupos seleccionados.

Registro y difusión

Durante las funciones, el festival podrá realizar registros fotográficos y audiovisuales con fines de difusión , archivo y promoción.

y audiovisuales con fines de , y promoción. La postulación supone la aceptación de las bases y de estas condiciones de participación.

y de estas condiciones de participación. Las personas interesadas pueden completar el formulario de postulación disponible en el perfil de Instagram del festival, @festivalminutosescenicos .

disponible en el del festival, . En esa cuenta también se publicarán las informaciones relacionadas con el proceso de selección, la programación y las novedades de esta segunda edición.