Avelino Stanley presenta su libro sobre literatura infantil dominicana

De izquierda a derecha, el doctor Juan Carlos Toral, Avelino Stanley, Emilia Pereyra, Luis R. Santos y Rafael Peralta Romero. ( CEDIDA POR CÉSAR DE LA CRUZ. )

El escritor dominicano Avelino Stanley puso en circulación su libro "Historia de la literatura infantil y juvenil dominicana", una obra fruto de una investigación de más de seis años que abarca más de 150 años de historia.

Al acto asistieron autores dominicanos de literatura dirigida a niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

La investigación realizada por Stanley incluye alrededor de 350 autores dominicanos de todos los tiempos, entre ellos nativos y descendientes residentes en el exterior.

Presentación del libro

La obra, de 960 páginas, contiene una bibliografía con 1,081 títulos, de los cuales el autor comentó más de 950 publicaciones.

El acto se llevó a cabo el pasado viernes 18 de septiembre, en el marco de la Sexta Feria Internacional Infantil, organizada por el doctor Juan Carlos Toral.

La obra fue presentada por la escritora Jeannette Miller, quien destacó el esfuerzo de Stanley y su aporte al conocimiento de la literatura nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/20/whatsapp-image-2026-09-20-at-92405-am-a87bf714.jpeg Avelino Stanley se dirige al público durante la puesta en circulación de su libro. Foto: César de la Cruz. (CEDIDA POR CÉSAR DE LA CRUZ.)

Hallazgos principales

"Felicitar a Avelino Stanley no es suficiente. Su extraordinario esfuerzo, que traduce su gran amor por la literatura nacional, queda en nuestra conformación como lectores-escritores, igual a un regalo mayor, que redefine nuestra historia literaria y que nunca olvidaremos", afirmó Miller.

Entre los principales hallazgos de la investigación figura que la literatura infantil dominicana comenzó en 1872 con la novela "Adela o el ángel del consuelo", escrita por el dominicano Francisco Xavier Amiama.

"Historia de la literatura infantil y juvenil dominicana" también busca llenar un vacío y derribar mitos en este campo, a partir de los hallazgos documentados por Stanley.

El autor afirmó que alrededor del 75 % de la producción local está basada en temas que reafirman la identidad nacional dominicana.

Stanley expresó su esperanza de que la obra contribuya a visibilizar la producción infantil y juvenil dominicana, debido a que encontró una calidad significativa en una parte importante de las publicaciones del país, a la altura de lo producido hasta el momento en América Latina.