Casa de Teatro abre su Concurso de Pintura 2026

José Luis Polanco, Yesier Peña Rodríguez, Rafael Hernández, Alejandro Asencio, María del Carmen Ossaye, Esteban Martínez-Murga, Freddy Ginebra, Indhira Hernández, Joel Gonell, Milcíades González y Juan Carlos Guzmán junto a participantes y ganadores del Concurso de Pintura Casa de Teatro 2025. ( SUMINISTRADA POR CASA DE TEATRO )

Si la pintura es tu forma de contar historias, esta convocatoria puede interesarte. Casa de Teatro, con el patrocinio único de Banco Popular, abrió el Concurso de Pintura Casa de Teatro 2026, una iniciativa que busca impulsar el trabajo de artistas emergentes de todo el país.

La propuesta parte de una idea sencilla: dar espacio a nuevos talentos y contribuir a que sus obras encuentren público. Además de los premios en metálico, las piezas ganadoras serán exhibidas en el mes de enero en la Galería Paul Giudicelli de Casa de Teatro.

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Premios y oportunidades

El certamen está abierto a ciudadanos dominicanos mayores de 18 años y contempla tres premios y tres menciones.

El primer lugar recibirá RD$125,000, un diploma de participación y una exposición individual con apoyo curatorial en la Sala Paul Giudicelli de Casa de Teatro.

El segundo premio será de RD$70,000 y diploma, mientras que el tercer lugar recibirá RD$55,000 y diploma.

A esto se suman tres menciones, cada una dotada de RD$20,000, también acompañadas de diploma de participación.

Prepara tu obra

Los trabajos podrán entregarse del 14 de septiembre al 4 de diciembre de 2026 en Casa de Teatro. Quienes estén interesados en participar pueden consultar las bases a través de la cuenta de Instagram @casadeteatrord o acudir directamente a las oficinas de Casa de Teatro para entregar su obra y completar el formulario de inscripción.

La selección estará a cargo de un jurado integrado por los artistas plásticos Chichi Reyes, Fermín Ceballos y Milcíades González Marrero, ganador del concurso anterior.

El jurado realizará la selección de las obras el 18 de diciembre de 2026. La exposición y premiación están previstas para el 4 de enero de 2027, mientras que el resultado de los ganadores será anunciado en una publicación aparte a finales de diciembre.

Así que, si tienes una obra lista o una idea que quieres llevar al lienzo, todavía estás a tiempo de preparar tu propuesta y participar en esta nueva edición del concurso.



