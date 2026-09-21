¡Récord Guinness recuperado! República Dominicana supera las 500 horas de lectura en voz alta

La vicepresidenta Raquel Peña, el ministro de la Juventud, Carlos Valdez, y los cinco jóvenes muestran la certificación de Guinness World Records tras superar las 500 horas de lectura continua. ( DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS )

No hubo calor ni cansancio que pudiera con el entusiasmo que se respiraba este lunes. A las 2:00 de la tarde, en pleno corazón de la jornada, el reloj marcó una cifra histórica: "Juventud en Voz Alta" superó las 500 horas de lectura continua.

La atmósfera era de celebración. Entre risas, música, carteles y aplausos que se escuchaban de manera constante, familiares, amigos y curiosos que abarrotaron el lugar celebraron el momento en que los cinco jóvenes, que iniciaron esta aventura el pasado 31 de agosto, llevaron el reto más allá de la meta establecida.

La alegría aumentó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien se sumó a la celebración y tomó los libros para leer algunos capítulos junto a los jóvenes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/whatsapp-image-2026-09-21-at-32019-pm-77a0d287.jpeg República Dominicana logró recuperar el Récord Guiness de lectura en voz alta. (DIARIO LIBRE / ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/whatsapp-image-2026-09-21-at-32019-pm-1edc5da3.jpeg La certicación que oficializa el récord Guiness para República Dominicana. (DIARIO LIBRE / ADRIANA SUELS) ‹ >

La emoción alcanzó otro momento cuando la jueza de Guinness World Records tomó la palabra para reconocer el esfuerzo de los participantes y sus familias.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/whatsapp-image-2026-09-21-at-32036-pm-d61aec6f.jpeg La vicepresidenta de la Republica, Raquel Peña, junto al ministro de la Juventud Carlos J. Valdez Matos. (DIARIO LIBRE / ADRIANA SUELS)

Con una sonrisa y haciendo referencia a los versos del poeta dominicano Pedro Mir, expresó: "Hay un país en el mundo ... donde cinco jóvenes han vuelto a hacer historia, devolviendo el récord de más horas leyendo en voz alta a su país, a su gente, que debe sentirse muy orgullosa".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/whatsapp-image-2026-09-21-at-23847-pm-bdde3445.jpeg Familiares de los cinco jóvenes acompañaron el cierre de la jornada de lectura y celebraron junto a ellos el récord alcanzado. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS)

Los datos detrás de la hazaña

El objetivo inicial: La meta establecida era completar 480 horas para recuperar para República Dominicana el Récord Guinness de más horas de lectura en voz alta. Sin embargo, al alcanzar esa cifra, los jóvenes decidieron continuar por voluntad propia hasta superar las 500 horas.

La arrancada: El reto comenzó formalmente el 31 de agosto, cuando los cinco participantes iniciaron una jornada de lectura que se extendió durante más de tres semanas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/whatsapp-image-2026-09-21-at-32019-pm-1-55273a89.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/whatsapp-image-2026-09-21-at-32034-pm-83453ffe.jpeg La República Dominicana celebra el récord. (DIARIO LIBRE / ADRIANA SUELS) ‹ >

La lectura se mantuvo durante las 24 horas del día, con los participantes turnándose para garantizar la continuidad del desafío. La jornada también fue transmitida para permitir que el público siguiera su desarrollo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/whatsapp-image-2026-09-21-at-32019-pm-1-7cc91107.jpeg Autoridades y estudiantes posan tras obtener el Récord Guiness de Lectura en Voz Alta. (DIARIO LIBRE / ADRIANA SUELS)

El espaldarazo institucional: El ministro de la Juventud, Carlos Valdez, destacó la decisión de los jóvenes de continuar después de alcanzar las 480 horas.

"Llegamos a las 480 horas, pero nuestros jóvenes decidieron seguir. Superar las 500 horas significa llevar este esfuerzo todavía más lejos", expresó.

Una jornada que sigue

Con las 500 horas superadas, "Juventud en Voz Alta" se acerca al cierre de una jornada que convirtió la lectura en un acontecimiento seguido por estudiantes, familiares, instituciones, empresas, medios de comunicación y ciudadanos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/whatsapp-image-2026-09-21-at-32018-pm-aab53248.jpeg Jóvenes participantes del récord leen la cerfificación que oficializa su récord. (DIARIO LIBRE /ADRIANA SUELS)

La iniciativa comenzó con una meta de 480 horas y terminó llevando el desafío por encima de las 500, logrando la certificación oficial correspondiente por parte de Guinness World Records.