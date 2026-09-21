El documental "Julia Alvarez: A Life Reimagined" ya está disponible en PBS

El documental "Julia Alvarez: A Life Reimagined" recorre la vida y obra de la escritora dominicana-estadounidense, una figura clave de la literatura latina en Estados Unidos. ( SUMINISTRADA )

Si no pudiste ver Julia Alvarez: A Life Reimagined durante su presentación en la pasada edición del Festival de Cine Global SD 2026, hay una buena noticia: el documental ya está disponible en PBS.

La producción de American Masters llega además en pleno Mes de la Herencia Hispana, que en Estados Unidos se celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre para reconocer la historia, las culturas y las aportaciones de las comunidades hispanas y latinas.

Y qué mejor momento para volver la mirada hacia Julia Álvarez, una escritora cuya vida y obra están profundamente marcadas por el encuentro entre República Dominicana y Estados Unidos.

Una vida entre dos culturas

Julia Alvarez: A Life Reimagined sigue el recorrido de Álvarez desde su infancia en República Dominicana hasta su llegada a Nueva York y la construcción de una carrera literaria que la convirtió en una de las voces latinas más reconocidas de Estados Unidos.

Su historia también pasa por algunos de los libros que marcaron su trayectoria. En 1991 publicó How the García Girls Lost Their Accents, novela semiautobiográfica que explora la experiencia de una familia dominicana que debe adaptarse a una nueva realidad cultural.

Tres años después llegó In the Time of the Butterflies, novela inspirada en las hermanas Mirabal que vendió más de un millón de ejemplares y contribuyó a llevar a lectores de todo el mundo una historia sobre la vida bajo la dictadura de Rafael Trujillo.

Desde entonces, Álvarez ha escrito novelas, poesía, no ficción y literatura para niños y jóvenes. Su producción incluye tres libros de no ficción, tres poemarios, 11 libros infantiles y juveniles y siete novelas literarias. Entre sus trabajos más recientes se encuentra The Cemetery of Untold Stories, publicada en 2024.

Mirar de cerca a la escritora

Rodado en Estados Unidos y República Dominicana, el documental reúne entrevistas con Álvarez, familiares y escritores contemporáneos. La dirección y producción están a cargo de Adriana Bosch, cineasta nacida en Cuba y vinculada a reconocidas producciones de PBS, entre ellas Latino Americans y Latin Music USA.

Para Sandie Viquez Pedlow, directora ejecutiva de Latino Public Broadcasting y productora ejecutiva de VOCES, la obra de Álvarez ofrece una mirada particular a la experiencia de vivir entre dos culturas: la estadounidense y la dominicana.

Esa mirada también ha sido reconocida por escritores de generaciones posteriores. En la película, la poeta Elizabeth Acevedo destaca el lugar de Álvarez entre las grandes escritoras latinas y su papel como una de las pioneras que ayudaron a ampliar la presencia de estas voces dentro de la literatura estadounidense.

Así que, si la película se te escapó durante el Festival de Cine Global, ahora puedes recuperarla desde casa.

Julia Alvarez: A Life Reimagined está disponible en PBS como una oportunidad para conocer, más allá de sus libros, la historia de la mujer que convirtió su experiencia entre dos países y dos culturas en una parte esencial de su literatura.