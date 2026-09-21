La Miss República Dominicana Universo, Melissa Núñez, se mostró orgullosa por el logro alcanzado por cinco jóvenes dominicanos que hicieron historia al establecer un nuevo récord Guinness de lectura en voz alta, hazaña que calificó como un motivo de orgullo para todo el país.

Durante el evento, la reina de belleza conversó con Diario Libre y resaltó la importancia de la educación, la lectura y el respaldo a la juventud dominicana como herramientas para abrir oportunidades y construir un mejor futuro.

"Desde mi inicio en el certamen apuesto a la educación y sé que a través de ella se nos pueden abrir muchas puertas", expresó la representante dominicana, quien consideró que el récord constituye un hito para la República Dominicana y una muestra del potencial de sus jóvenes.

La Miss República Dominicana Universo destacó además el entusiasmo de los estudiantes y jóvenes presentes en la actividad, señalando que el país debe continuar apostando por ellos y creyendo en sus capacidades.

"Tenemos que apostar a la juventud, a la educación, al apoyo de nuestro país, a los jóvenes y, más que nada, a creer en ellos, que ellos juntos son más y son más fuertes", manifestó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/b03631db-86f8-437a-95a6-f48fd5fafefa-506b9362.png Melissa Núñez posa con jóvenes que asistieron al evento. (DIARIO LIBRE /ADRIANA SUELS)

Una reina vinculada a la lectura

La representante dominicana también habló de su relación personal con la lectura. Explicó que desde pequeña ha tenido una estrecha vinculación con los libros y recordó su participación en actividades académicas y culturales, incluyendo iniciativas relacionadas con las Naciones Unidas y el Bicentenario de Juan Pablo Duarte.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/whatsapp-image-2026-09-21-at-44451-pm-1-de908154.jpeg Jóvenes que obtuvieron el récord Guiness de lectoría en voz alta. (SUMINISTRADA POR MINISTERIO DE LA JUVENTUD)

Asimismo, contó que durante su etapa escolar participaba en competencias de lectura en la región del Cibao, por lo que se siente especialmente identificada con los jóvenes que protagonizaron el récord Guinness.

"Desde pequeña leo mucho. Tengo mucha afinidad con lo que sucedió hoy", afirmó, al tiempo que felicitó a los jóvenes que participaron en la hazaña y a las instituciones que los respaldaron.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/whatsapp-image-2026-09-21-at-32019-pm-df020ff9.jpeg La certificación de récord Guinness de lectura en voz alta. (DAIRIO LIBRE/ADRIANA SUELS)

Educación como herramienta para alcanzar metas

La reina dominicana, quien también trabaja con niños y jóvenes, aprovechó la ocasión para motivarlos a valorar la educación y creer en sus capacidades.

"Yo soy ejemplo de que la educación a mí me abrió muchas puertas, de que todo se puede lograr a través de ella", expresó.

Recordó que, antes de convertirse en Miss República Dominicana Universo, priorizó su formación académica y aseguró que su preparación fue fundamental para alcanzar las oportunidades que ha tenido.

Su mensaje estuvo dirigido especialmente a las niñas y jóvenes que la ven como referente: apostar por la educación, perseverar y confiar en que la preparación puede abrir nuevas puertas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/chatgpt-image-21-sept-2026-163701-c2123c7c.png La Miss República Dominicana Universo, Melissa Núñez, posa con jóvenes tras conseguir el récord. (DIARIO LIBRE /ADRIANA SUELS)

"Estamos trabajando para eso"

Ante la pregunta sobre la posibilidad de que República Dominicana consiga una segunda corona en el Miss Universo, la reina respondió con cautela y aseguró que se encuentra enfocada en su preparación.

"Estamos trabajando para eso, aquí como que estamos queriendo romper récords, así que calladitas, enfocadas en lo nuestro", expresó entre risas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/whatsapp-image-2026-09-21-at-44451-pm-ccd6fd62.jpeg Imagen del record. (SUMINISTARADAS.)

La Miss República Dominicana Universo aseguró que continuará trabajando para representar al país y hacer que los dominicanos se sientan orgullosos.

aseguró que continuará para y hacer que los dominicanos se sientan orgullosos. Finalmente, volvió a destacar la presencia de cientos de jóvenes pertenecientes a centros y organizaciones educativas durante la actividad y describió este movimiento como parte de una transformación de la juventud dominicana.

"Estamos viendo una revolución increíble en la juventud dominicana y yo soy la primera en apoyarlo", afirmó. "Siempre y cuando sea educación, aquí tienen a su reina".