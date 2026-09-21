Luis Abinader felicita a jóvenes dominicanos por conquistar récord Guinness de lectura

La vicepresidenta Raquel Peña sostiene el certificado del nuevo récord Guinness junto a los jóvenes que lograron la hazaña. ( TOMADO DE LA CUENTA DE X DEL MINISTERIO DE LA JUVENTUD )

El presidente Luis Abinader felicitó a los jóvenes dominicanos que lograron el récord Guinness por la mayor cantidad de horas de lectura en voz alta, tras completar 500 horas de esta competencia.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X desde la ciudad de Nueva York, donde agota una agenda de trabajo, el mandatario destacó el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia de los participantes, a quienes definió como un ejemplo del espíritu de lucha de la juventud dominicana.

En una cabina especialmente acondicionada, Abril Sharmin del Rosario Jiménez, de La Romana; Ismael Durán, de San Cristóbal; Maikol Arias, de Monseñor Nouel; Mayuri Vélez, de María Trinidad Sánchez, y Franchesca Minier, de La Vega, todos de 18 años, mantuvieron una jornada de lectura continua que fue documentada de manera permanente.

"Con este récord Guinness nos llenan de orgullo; son un gran ejemplo para todo el país", expresó Abinader, quien también extendió sus felicitaciones a los jóvenes por el logro alcanzado.

Hago una breve pausa en mi agenda de trabajo, aquí en Nueva York, para felicitar de corazón a estos jóvenes que representan el verdadero espíritu de lucha y perseverancia de nuestra juventud dominicana. Se propusieron una gran meta, logrando las 500 horas de lectura en voz alta. Con este récord Guinness nos llenan de orgullo; son un gran ejemplo para todo el país. ¡Muchas felicidades! #OrgulloDominicano @Massiel Community — Luis Abinader (@luisabinader) September 22, 2026

"Juventud en Voz Alta"

El reconocimiento se produce luego de que cinco jóvenes dominicanos completaran 500 horas y 13 minutos de lectura continua en voz alta como parte de la iniciativa "Juventud en Voz Alta", con la que República Dominicana recuperó el récord Guinness de esta categoría.

El reto comenzó el 31 de agosto y se extendió durante 21 días, con los participantes turnándose para mantener la lectura las 24 horas.

La meta inicial era alcanzar las 480 horas, pero los jóvenes decidieron continuar hasta superar las 500. Durante la jornada leyeron más de 60 obras de autores dominicanos y extranjeros.

El logro contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien se sumó a la celebración y tomó los libros para leer algunos capítulos junto a los jóvenes.

El ministro de la Juventud, Carlos Valdez, destacó la decisión de los jóvenes de continuar después de alcanzar las 480 horas.