Mario Dávalos es seleccionado para The Arctic Circle 2027

Heliconia Projects anunció que el artista dominicano Mario Dávalos fue seleccionado para participar en The Arctic Circle 2027, Art & Science Expedition, programa internacional de residencia que se desarrollará del 15 de abril al 1 de mayo de 2027 en el archipiélago de Svalbard, en el Océano Ártico.

Fundado en 2009, The Arctic Circle reúne cada año a un grupo internacional de artistas, científicos, arquitectos y educadores seleccionados por convocatoria, que conviven y trabajan a bordo de un velero de aparejo tradicional acondicionado como taller y residencia.

La embarcación navega aguas del alto Ártico, a poco más de diez grados de latitud del Polo Norte, en un territorio internacional donde el hielo, la luz y la escala del paisaje operan como material de trabajo.

La invitación fue cursada por Aaron T. O'Connor, director fundador del programa. Para Dávalos, la residencia no es un desplazamiento hacia un paisaje ajeno sino la mitad que faltaba de una investigación que sostiene desde hace años.

Sus cuerpos de obra recientes, entre ellos Tropicalized y Another Kind of Island, examinan lo que el artista llama paisajes del fin del mundo: espacios donde la belleza se convierte en recurso para embellecer el final de la naturaleza.

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El Ártico y el Caribe, en esa lectura, son los dos extremos de un mismo proceso. "Mi trabajo parte de un conflicto que no he resuelto: el de una nacionalidad caribeña y un alma ártica", afirma Dávalos.

"Pinto para observar cómo la lógica civilizatoria sustituye lo salvaje por una versión simulada, más cómoda y sin peligro, lista para ser ofrecida al mundo. El turismo es la forma más visible de esa operación, pero no la única. Ir a Svalbard es ir al lugar donde esa sustitución todavía no se ha completado".

Nicole Bainov y Elsa Maldonado, codirectoras de Heliconia Projects, señalaron que la selección confirma la consistencia de una práctica que ha venido ganando presencia internacional.

"Mario lleva años construyendo un argumento visual sobre la naturaleza y su simulación. Esta expedición le da acceso directo a uno de los pocos paisajes que aún resisten esa lógica, y esperamos que de ahí surja un cuerpo de obra decisivo en su trayectoria".

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El material producido durante la expedición alimentará la próxima etapa de su producción pictórica y fotográfica, que la galería presentará en programas de exhibición a anunciarse oportunamente.

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