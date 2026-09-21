Edanco 2026 abre su vigesimoprimera edición con danza internacional

La danza contemporánea reúne a artistas nacionales e internacionales en Santo Domingo. ( CEDIDA POR EDANCO )

El Festival Internacional de Danza Contemporánea Edanco 2026 inaugura mañana, martes 22 de septiembre, su vigesimoprimera edición con una jornada artística en la Quinta Dominica, en la Zona Colonial, que tendrá como una de sus principales propuestas la presentación de "Morceaux Choisis", de la canadiense Louise Bédard.

La inauguración comenzará a las 7:00 de la noche e incluirá un encuentro con el elenco de "A la inversa", además de una exposición de fotografías del espectáculo de Mika Pasco.

A partir de las 8:30 de la noche y hasta las 11:00, el público podrá disfrutar de "Morceaux Choisis", propuesta de la coreógrafa e intérprete canadiense Louise Bédard, junto con la participación de Valerie Sabbah y la Compañía Nacional de Danza Contemporánea.

La jornada inaugural marcará el inicio de una edición que vuelve a reunir en Santo Domingo a artistas y compañías de diferentes países, con propuestas que exploran el cuerpo, el movimiento y las posibilidades expresivas de la danza contemporánea.

República Dominicana, Rumanía y Costa Rica en escena

Después de la inauguración, Edanco 2026 continuará el viernes 25 y el sábado 26 de septiembre en el Centro Cultural Narciso González, donde presentará tres propuestas procedentes de República Dominicana, Rumanía y Costa Rica.

El viernes 25, a las 10:30 de la mañana, se presentará Danza Dominicana en una función dirigida especialmente a estudiantes. La actividad busca acercar a las nuevas generaciones al lenguaje de la danza contemporánea y fomentar su interés por las artes escénicas.

Ese mismo viernes, a las 7:00 de la noche, llegará al escenario Dirty Dancing Rumanía, con una propuesta que apuesta por la fuerza expresiva y el dinamismo del movimiento.

La programación continuará el sábado 26, a las 7:00 de la noche, con Danza Universitaria Costa Rica, agrupación que ofrecerá una mirada al movimiento universitario y contemporáneo costarricense.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/8edb620c-6646-4c55-9094-c6b4a8ad861f-99aac7c8.jpeg Artistas y bailarines participan en la jornada inaugural del Festival Internacional de Danza Contemporánea Edanco 2026. (CEDIDA POR EDANCO)

Un festival dedicado al intercambio cultural

Esta programación forma parte de Edanco 2026. Alternativo, una edición que mantiene el compromiso del festival con el intercambio cultural, la circulación de propuestas internacionales y la creación de espacios de encuentro entre artistas, estudiantes y público.

La propuesta también busca ampliar el acceso a la danza contemporánea y generar nuevos espacios para que las distintas generaciones conozcan el trabajo de creadores dominicanos y extranjeros.

Durante sus actividades, Edanco convierte distintos espacios de Santo Domingo en escenarios para compañías y artistas que utilizan el movimiento como medio de expresión y diálogo entre culturas.

Funciones

Las presentaciones del viernes 25 y sábado 26 en el Centro Cultural Narciso González tendrán un costo de RD$300 por función.

Los organizadores invitaron al público a participar en las actividades de esta vigesimoprimera edición y a descubrir las distintas propuestas que integran la programación internacional.

Para conocer las novedades, horarios y detalles de las actividades, los interesados pueden consultar las redes sociales del festival en @edanco.rd.

Programación

Martes 22 de septiembre – Quinta Dominica

7:00 p. m. – Encuentro con el elenco de "A la inversa" y exposición de fotografías del espectáculo de Mika Pasco .

– Encuentro con el elenco de "A la inversa" y exposición de fotografías del espectáculo de . 8:30 p. m. a 11:00 p. m. – "Morceaux Choisis", de Louise Bédard , Canadá , junto a Valerie Sabbah y la Compañía Nacional de Danza Contemporánea .

, , junto a y la . Viernes 25 de septiembre – Centro Cultural Narciso González

10:30 a. m. – Danza Dominicana , función para estudiantes.

, función para estudiantes. 7:00 p. m. – Dirty Dancing Rumanía .

. Sábado 26 de septiembre – Centro Cultural Narciso González

7:00 p. m. – Danza Universitaria Costa Rica .

. Entrada: RD$300 por función.