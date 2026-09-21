"Divertido con Jochy" anuncia los nuevos talentos para su segunda temporada por Color Visión

Composición de los presentadores Valentina Campion, Jay Jiménez y Gabriella de la O, integrantes de la nueva temporada de "Divertido con Jochy". ( CEDIDA POR DIVERTIDO CON JOCHY )

El programa Divertido con Jochy comienza a revelar los rostros que acompañarán a Jochy Santos en la conducción de su segunda temporada, cuyo estreno está pautado para el domingo 4 de octubre, a las 12:00 del mediodía, por Color Visión.

Sophia Sanabria y Natalie B son las nuevas incorporaciones al espacio, donde compartirán con Rosmery Herrand, Gabriella de la O, Jay Jiménez y Valentina Campion, quienes participaron en la primera temporada y regresan a la denominada Temporada de la alegría.

La nueva entrega busca combinar continuidad y nuevos talentos, con un equipo de conducción que incorpora diferentes perfiles y experiencias vinculadas con la televisión, la radio, las plataformas digitales, la moda y el entretenimiento.

Nuevas incorporaciones

Para Sophia Sanabria, su llegada a Divertido con Jochy representa un nuevo reto profesional al asumir un espacio en la televisión en vivo.

La joven se ha caracterizado por su desenvolvimiento frente a las cámaras, así como por su afinidad con la moda y las tendencias. Su incorporación permitirá mostrar una faceta diferente de su trayectoria y aportar su personalidad y estilo a la propuesta televisiva.

Natalie B se incorpora al programa con una comunidad de más de 900 mil seguidores en TikTok, plataforma en la que ha desarrollado contenidos caracterizados por la espontaneidad, el humor y la autenticidad.

La creadora de contenido tendrá participación frente a las cámaras y también formará parte de experiencias y contenidos diseñados especialmente para las redes sociales de Divertido con Jochy.

Su integración busca acercar el programa a las nuevas audiencias y extender sus contenidos más allá de la pantalla de televisión.

Regresos destacados

Los talentos que regresan incluyen a Rosmery Herrand, quien también formará parte de la nueva temporada. La actriz, comunicadora y productora de contenido se ha destacado por el humor y la creación de personajes, con trabajos en cine, televisión y teatro.

Su trayectoria en la comedia le permitió obtener una nominación a los Premios Soberano en la categoría Comediante del año.

Valentina Campion regresa al espacio luego de una etapa de crecimiento en los medios y el entretenimiento. Recientemente participó en Miss República Dominicana Universo, certamen en el que obtuvo el puesto de primera finalista y el reconocimiento de Miss Popularidad.

Campion desarrolla trabajos como modelo, comunicadora y maestra de ceremonias, además de participar como imagen y embajadora de distintas marcas.

Gabriella de la O, locutora y comunicadora, también repetirá en el equipo. Su trayectoria combina televisión, radio y plataformas digitales, mientras que su contenido Cantaleta de tapón se ha convertido en uno de sus trabajos más reconocidos en redes sociales.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/17/jochy-santos-honrado-de-unirse-por-primera-vez-a-la-escuelota_1.jpg Jochy Santos regresa con su popular programa. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

La comunicadora también cuenta con experiencia en la conducción de conferencias y como maestra de ceremonias.

Jay Jiménez completa el grupo de talentos anunciados. El comunicador, creador de contenido y productor regresa después de participar en la primera temporada, en la que destacó por su carisma y la química desarrollada junto a Jochy Santos.

Jiménez también ha trabajado como animador de marcas y eventos y forma parte de una nueva generación de comunicadores vinculados al entretenimiento dominicano.

Más talentos por anunciar

La producción de Divertido con Jochy adelantó que todavía quedan nuevos talentos por revelar antes del estreno de la segunda temporada.

Entre ellos se encuentran los integrantes del Coro Divertido, que regresará renovado, además del equipo encargado de los reportajes exteriores.

Los nombres serán anunciados próximamente como parte de la cuenta regresiva para el regreso del programa a la televisión.

La nueva temporada continuará con una propuesta basada en el entretenimiento familiar, la música, el humor, los concursos, las historias y la interacción con el público.

Con la incorporación de los nuevos talentos, el espacio amplía su equipo de conducción mientras mantiene a figuras que participaron en su primera etapa.