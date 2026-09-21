Con lágrimas de emoción y un profundo sentimiento de orgullo, Yajaira Sánchez, madre del joven Mikol Arias, celebró la hazaña alcanzada por su hijo y otros cuatro jóvenes, quienes superaron las 500 horas de lectura continua como parte del desafío "Juventud en Voz Alta", recibiendo una certificación de Guinness World Récord.

La jornada, que inició el pasado 31 de agosto con una meta de 480 horas, continuó incluso después de alcanzado ese objetivo. Los cinco jóvenes decidieron prolongar voluntariamente la lectura y superar las 500 horas, en una demostración de disciplina, perseverancia y compromiso que, según sus familiares, deja en alto el nombre de la República Dominicana.

"Sumamente orgullosa, dándole las gracias a Dios que le dio esta fuerza a estos cinco superhéroes para lograr esta hazaña que ahora pone a República Dominicana en alto", expresó Sánchez visiblemente emocionada.

La madre de Mikol reconoció que detrás de este logro existen sacrificios familiares y personales, especialmente durante el proceso de preparación, cuando su hijo tuvo que limitar algunas actividades propias de su edad para concentrarse en la lectura y los estudios.

"En el momento quizás no lo entendemos, son muchos los sacrificios, pero cuando llega un momento como este, uno dice: valió la pena. ¿Qué recompensa más grande que hoy República Dominicana esté en alto por esos cinco superhéroes?", manifestó.

Sánchez definió a su hijo como un joven responsable, persistente y luchador. Aseguró que una de sus principales cualidades es su determinación para alcanzar los objetivos que se propone.

"Mickol es un muchacho que, no porque sea mi hijo, ha sido siempre responsable y, sobre todo, persistente. Lo que él quiere lo logra, porque siempre, con la ayuda de Dios, ha sido luchador y fajador", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/whatsapp-image-2026-09-21-at-32035-pm-23a693f2.jpeg Amigos y compañeros de aMichael con pancartas con el rostro del joven. (DIARIO LIBRE /ADRIANA SUELS)

Un joven con metas claras

La madre también reveló que Mikol tiene definido uno de sus próximos objetivos académicos: estudiar Negocios Internacionales.

"Gracias a Dios, me le ha dado todo un propósito, toda una meta que cumplir. Con Dios por delante estaré ahí para apoyarlo siempre", expresó, al tiempo que agradeció al ministro de la Juventud, Carlos Valdez, por brindarles a los cinco jóvenes la oportunidad de asumir este desafío.

El orgullo también fue compartido por la tía de Mikol, Yvette Arias, quien resaltó los valores personales del joven y atribuyó parte de su éxito a su carácter.

"Ha sido un niño de un corazón muy sano, un corazón muy limpio y puro. Es un niño muy decente, no es malcriado, tiene mucha educación y, sobre todo, es un gran estudiante", manifestó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/whatsapp-image-2026-09-21-at-32019-pm-2-9f764bde.jpeg Michael celebra tras recibir el récord Guinness. (DIARIO LIBRE /ADRIANA SUELS)

Los cinco jóvenes mantuvieron de manera ininterrumpida el reto iniciado el 31 de agosto y, tras alcanzar las 480 horas, decidieron continuar leyendo hasta superar las 500 horas.

El ministro de la Juventud, Carlos Valdez, destacó que este nuevo hito constituye una muestra de la determinación y el entusiasmo de los jóvenes que asumieron el reto.

Para la familia de Michael, la hazaña trasciende el número de horas alcanzadas. Representa el resultado de la disciplina, los sacrificios y la dedicación de un grupo de jóvenes que, con el respaldo de sus familias, convirtió la lectura en un desafío colectivo y en un motivo de orgullo para sus seres queridos y para el país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/whatsapp-image-2026-09-21-at-32034-pm-1-12ce9f9c.jpeg Amigos y compañeros Michael fueron a celebrar son él el récord Guinness. (DIARIO LIBRE /ADRIANA SUELS)

"Que sigan este ejemplo de estos cinco niños, que todo lo que se hace con amor y que no vean que la lectura es esto, es como una meta", expresó Yajaira Sánchez, invitando a otros jóvenes a cultivar el hábito de la lectura y los estudios.

"¡Que viva la República Dominicana, que vivan esos cinco niños! Vamos, juventud, vamos a seguir el ejemplo de estos cinco niños", concluyó.