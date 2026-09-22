Pablo Mella recibe el Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León Jimenes 2026

La educación como espacio de formación humana y la ética como fundamento de la vida en sociedad atraviesan la obra que llevó al filósofo y sacerdote jesuita Pablo Mella, a recibir el "Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León Jimenes 2026".

El reconocimiento fue otorgado por la Fundación León Jimenes y la Dirección de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo por su libro "Ética de la praxis educativa. Entre la profesionalidad y el compromiso personal", publicado por la Editorial Universitaria Bonó, entidad a la que Mella decidió donar el metálico de un millón de pesos.

El acto de entrega se realizó en la sala Aida Bonnelly del Teatro Nacional, de manos del ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, y la presidenta de la Fundación Eduardo León Jimenes, María Amalia León, junto a Reynaldo Chevalier, director de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, y los integrantes del jurado.

Para esta 29º edición fueron presentadas 49 obras publicadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. El jurado estuvo integrado por Priscilla Velázquez Rivera, María Filomena González Canalda y Alejandro Arvelo Polanco, mientras que Chevalier participó exoficio, con voz, pero sin voto.

La ética como punto de partida

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/23/whatsapp-image-2026-09-22-at-80243-pm-06f1c399.jpeg El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo valoró la importancia de este tipo de incentivo. (SAMIL MATEO DOMINICI)

En el laudo, el jurado, representado por Chevalier, destacó el rigor con el que Mella examina el sistema educativo contemporáneo y su capacidad para identificar los desafíos que lo atraviesan.

La valoración sostiene que la obra plantea la ética como el eje capaz de reencauzar el sentido de la educación y que, más allá de la praxis educativa, ofrece una mirada sobre el papel de los valores en la sociedad dominicana.

También resaltó la calidad literaria del texto, descrito como una obra de lenguaje claro, preciso y accesible, que mantiene la profundidad de las ideas que desarrolla.

"Esta obra trasciende el marco de la praxis educativa, para aportar una visión novedosa y fresca sobre el papel de la ética en nuestra sociedad", señala el extracto del laudo.

El jurado consideró, además, que el libro constituye un llamado de atención sobre la deriva moral de la sociedad dominicana y propone una preparación para la vida democrática y para la construcción de un mundo más humano.

Entre los criterios tomados en cuenta para la selección estuvieron la trascendencia y calidad del texto, el manejo del lenguaje, la destreza intelectual o capacidad creativa, la estructura, la originalidad y su contribución a la riqueza bibliográfica.

"Una vida dedicada al lenguaje"

Durante el acto, María Amalia León destacó el significado de mantener este reconocimiento como un espacio de respaldo a la literatura y al pensamiento dominicano.

"Para la familia León, en cuyo nombre me dirijo a ustedes, es motivo de gran regocijo realizar esta vigésimo novena edición del Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León Jimenes", expresó.

La presidenta de la Fundación Eduardo León Jimenes reafirmó el compromiso de la institución con la literatura dominicana y con quienes, desde la escritura, contribuyen al conocimiento y a la cultura.

"Reconocer una obra literaria es reconocer, al mismo tiempo, una vida dedicada al lenguaje", manifestó León, al referirse al proceso que acompaña la creación de un libro: las horas de escritura, las correcciones, las búsquedas y las renuncias que forman parte del trabajo de un autor.

Un reconocimiento que Mella entiende como colectivo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/23/whatsapp-image-2026-09-22-at-80244-pm-56c6cb1e.jpeg El acto se llevó a caboen la sala Aida Bonnelly del Teatro Nacional (SAMIL MATEO DOMINICI)

Al recibir el premio, Pablo Mella se apartó de la idea de presentar el libro como el resultado exclusivo de un esfuerzo individual.

El filósofo señaló que, aunque el diploma lleva su nombre, la obra es fruto de una historia de colaboración, consejos y apoyo, por lo que consideró justo compartir simbólicamente el reconocimiento con las comunidades y personas que hicieron posible su realización.

Entre ellas mencionó a la Compañía de Jesús, congregación religiosa a la que pertenece y que, según explicó, tuvo un papel determinante en su formación humana, espiritual e intelectual.

También destacó a la Editorial Universitaria Bonó, donde la obra pasó por el proceso editorial correspondiente, incluida la aprobación del consejo académico y la evaluación de pares.

Mella explicó que Ética de la praxis educativa forma parte de la colección Pedagógica Bonó, por lo que entiende el libro como una pieza dentro de un proyecto institucional orientado a la formación de educadores y al fortalecimiento del pensamiento crítico.

El autor también agradeció a las personas que acompañaron la elaboración del texto, entre ellas quienes contribuyeron con el prólogo, la revisión del manuscrito, los ejercicios incluidos al final de los capítulos y la presentación de la obra.

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