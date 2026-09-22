"La Fábrica de Bodas" llegará este jueves a los cines del país

El elenco de la película "Fábrica de bodas" durante la premiere de la cinta. ( SUMINISTRADA POR LA ALDEA STUDIO )

La película "La Fábrica de Bodas", dirigida por Francis Disla, El Indio, llegará a las salas de cine de República Dominicana este jueves 24 de septiembre. La producción aborda temas relacionados con la migración, la familia y las situaciones que enfrentan quienes se trasladan a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades.

El filme cuenta con la participación del actor mexicano Kuno Becker y la actriz estadounidense Jenna Wheller, además de los dominicanos Cheddy García, Fausto Mata y Zoe Martí. También forman parte del elenco Jenna Wheller, Tony Pascual (Pachulí), Aquiles Correa, Conrado Ortiz, Noel Ventura, Kiki Meléndez, Fausto Rojas y La Pitonisa. Todos los actores a excepción de Becker estuvieron en la première realizada este lunes 21 de septiembre en República Dominicana.

La historia sigue a Alex, personaje interpretado por Becker, un inmigrante que reside en Nueva York y trabaja como barbero y mesero en una discoteca. Su situación cambia cuando enfrenta un proceso de deportación y el riesgo de separarse de su hija Cherry, interpretada por Zoe Martí.

Ante esta situación, su cuñada, interpretada por Cheddy García, le propone contraer matrimonio por conveniencia con una mujer estadounidense, interpretada por Jenna Wheller. El plan desencadena una serie de acontecimientos que involucran a funcionarios de inmigración y a un abogado, interpretado por Fausto Mata.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/22/whatsapp-image-2026-09-22-at-100840-am-bcea9823.jpeg El director y el elenco de Fábrica de bodas. (SUMINISTRADA POR LA ALDEA STUDIO)

De acuerdo con el director, la película utiliza la comedia para abordar la experiencia de los inmigrantes y las circunstancias que enfrentan al intentar establecerse en otro país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/22/whatsapp-image-2026-09-22-at-100901-am-28bbdcce.jpeg El director de Fábrica de boda, Fracis Disla, El Indio, junto a las actrices Zoe Martí,Jenna Wheller, y el actor Fausto Mata. (SUMINISTRADA POR LA ALDEA STUDIOS)

"Detrás de cada inmigrante hay una historia, un sacrificio y un sueño", señaló Disla sobre el enfoque de la producción.

La trama se desarrolla principalmente en Nueva York, ciudad que sirve como escenario para las situaciones que atraviesan los personajes y para mostrar distintas experiencias vinculadas con la comunidad latina en Estados Unidos.

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"La Fábrica de Bodas" fue producida por Aldea Estudio, compañía dominicana dedicada al desarrollo y producción de proyectos audiovisuales.