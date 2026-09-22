Presentan en Santiago la trilogía "Trinchera de ternura"
Luis Carvajal y Nelson Bautista pusieron en circulación tres libros que combinan literatura, ciencia y defensa del patrimonio natural dominicano
Los escritores y ambientalistas Luis Carvajal y Nelson Bautista presentaron en Santiago Trinchera de ternura, una trilogía que aborda el patrimonio natural dominicano desde la literatura, la ciencia y la memoria. El acto se realizó en la Casa de Ecoteatro del Jardín Botánico de Santiago y reunió a representantes de distintos sectores de la sociedad.
La actividad contó con la presencia de autoridades civiles y militares, dirigentes sociales, académicos, artistas, ambientalistas, comunicadores y amigos de los autores, quienes participaron en una jornada dedicada a la presentación de las obras y a la reflexión sobre la protección de los recursos naturales.
La trilogía está integrada por El manantial rebelde, La piel de la isla y El borde líquido de la patria, tres publicaciones que recorren el agua, el suelo y el mar dominicanos mediante poemas, relatos breves y microensayos técnico-científicos escritos con vocación literaria.
Literatura con mirada ambiental
Durante la jornada se realizaron lecturas de fragmentos de las obras a cargo de Elsa Brito, Ramón Aníbal Almonte, Fello Estévez y Henry Abreu. Los comentarios estuvieron a cargo de Lourdes Tapia, Altair Rodríguez y Marvin del Cid, mientras Nelson Bautista realizó la presentación general de la trilogía.
Uno de los momentos centrales fue la presentación y adopción del Pacto del Colibrí, iniciativa encabezada por Luis Carvajal y asumida junto al Movimiento Laudato Si´, la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI), las fundaciones Acción Verde y Saltadero, además de otras organizaciones.
El documento, leído por Juan Lamur, plantea un compromiso ciudadano con el carácter público del agua, su calidad y disponibilidad, el respeto al ciclo hidrológico y el derecho humano a acceder a este recurso.
Esa preocupación también está presente en los tres libros, que combinan la descripción del territorio con una mirada sobre algunos de sus principales desafíos ambientales: contaminación de ríos, deterioro de los suelos, amenazas sobre las montañas, presión sobre las costas y afectación de los ecosistemas.
Las obras están dedicadas, respectivamente, a los profesores Félix Servio Ducoudray y Eugenio de Jesús Marcano, y a la profesora Idelisa Bonnelly de Calventi, como reconocimiento a sus aportes al conocimiento, la conservación y la defensa del patrimonio natural dominicano.
El acto incluyó además un homenaje a hombres y mujeres vinculados a la defensa de la naturaleza y estuvo conducido por José Devarez, con la participación artística de La 37 por las Tablas.
Con la puesta en circulación de Trinchera de ternura, Carvajal y Bautista reúnen tres miradas sobre el territorio dominicano y proponen un diálogo entre conocimiento científico, literatura y compromiso ambiental.