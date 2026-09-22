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Trinchera de ternura
Trinchera de ternura

Presentan en Santiago la trilogía "Trinchera de ternura"

Luis Carvajal y Nelson Bautista pusieron en circulación tres libros que combinan literatura, ciencia y defensa del patrimonio natural dominicano

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    Presentan en Santiago la trilogía Trinchera de ternura
    Marvin del Cid, Altair Rodríguez y Lourdes Tapia en la presentación del libro "Trinchera de ternura". (CEDIDA POR LOS AUTORES)

    Los escritores y ambientalistas Luis Carvajal y Nelson Bautista presentaron en Santiago Trinchera de ternura, una trilogía que aborda el patrimonio natural dominicano desde la literatura, la ciencia y la memoria. El acto se realizó en la Casa de Ecoteatro del Jardín Botánico de Santiago y reunió a representantes de distintos sectores de la sociedad.

    La actividad contó con la presencia de autoridades civiles y militares, dirigentes sociales, académicos, artistas, ambientalistas, comunicadores y amigos de los autores, quienes participaron en una jornada dedicada a la presentación de las obras y a la reflexión sobre la protección de los recursos naturales.

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    Infografía
    Luis Carvajal y Nelson Bautista presentan en Santiago Trinchera de ternura junto aautoridades civiles y militares, dirigentes sociales, académicos, artistas, ambientalistas, comunicadores y amigos. (CEDIDA POR LOS AUTORES)

    La trilogía está integrada por El manantial rebelde, La piel de la isla y El borde líquido de la patria, tres publicaciones que recorren el agua, el suelo y el mar dominicanos mediante poemas, relatos breves y microensayos técnico-científicos escritos con vocación literaria.

    Literatura con mirada ambiental

    Durante la jornada se realizaron lecturas de fragmentos de las obras a cargo de Elsa Brito, Ramón Aníbal Almonte, Fello Estévez y Henry Abreu. Los comentarios estuvieron a cargo de Lourdes Tapia, Altair Rodríguez y Marvin del Cid, mientras Nelson Bautista realizó la presentación general de la trilogía.

    Uno de los momentos centrales fue la presentación y adopción del Pacto del Colibrí, iniciativa encabezada por Luis Carvajal y asumida junto al Movimiento Laudato Si´, la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI), las fundaciones Acción Verde y Saltadero, además de otras organizaciones.

    El documento, leído por Juan Lamur, plantea un compromiso ciudadano con el carácter público del agua, su calidad y disponibilidad, el respeto al ciclo hidrológico y el derecho humano a acceder a este recurso.

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    Presentación de la trilogía Trinchera de ternura.
    Presentación de la trilogía "Trinchera de ternura". (CEDIDA POR EL AUTOR)
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    Presentación de la trilogía Trinchera de ternura.
    Presentación de la trilogía "Trinchera de ternura". (CEDIDA POR EL AUTOR)

      Esa preocupación también está presente en los tres libros, que combinan la descripción del territorio con una mirada sobre algunos de sus principales desafíos ambientales: contaminación de ríos, deterioro de los suelos, amenazas sobre las montañas, presión sobre las costas y afectación de los ecosistemas.

      Las obras están dedicadas, respectivamente, a los profesores Félix Servio Ducoudray y Eugenio de Jesús Marcano, y a la profesora Idelisa Bonnelly de Calventi, como reconocimiento a sus aportes al conocimiento, la conservación y la defensa del patrimonio natural dominicano.

      El acto incluyó además un homenaje a hombres y mujeres vinculados a la defensa de la naturaleza y estuvo conducido por José Devarez, con la participación artística de La 37 por las Tablas.

      Con la puesta en circulación de Trinchera de ternura, Carvajal y Bautista reúnen tres miradas sobre el territorio dominicano y proponen un diálogo entre conocimiento científico, literatura y compromiso ambiental.

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