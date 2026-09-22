Samuel Martínez presentará "Declara tu independencia" en la Feria Internacional del Libro

Después de más de tres décadas participando en las gestiones de crisis sanitarias más complejas de las últimas décadas, el doctor Samuel Martínez presenta Declara tu independencia, una obra que traslada aprendizajes sobre liderazgo, disciplina y toma de decisiones a los desafíos que enfrentan hoy profesionales, emprendedores y líderes empresariales.

La presentación oficial se realizará en el marco de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026 (FILSD 2026), donde el autor sostendrá encuentros con lectores y profesionales interesados en fortalecer sus capacidades de liderazgo, potenciar su desempeño y navegar con éxito en entornos de alta complejidad.

Su agenda en el país también incluye firmas de libros y espacios de conversación sobre desarrollo personal, gestión del cambio y ejecución estratégica.

Más que una publicación centrada en el éxito individual, Declara tu independencia plantea una reflexión sobre la necesidad de romper con patrones de estancamiento profesional y construir modelos de acción sustentados en la responsabilidad personal, la ejecución consistente y la claridad de propósito.

A través de ejercicios prácticos y estrategias aplicables al día a día, la obra ofrece herramientas para desarrollar hábitos de alto desempeño y fortalecer la capacidad de liderazgo en distintos contextos.

La propuesta del libro nace de una trayectoria profesional marcada por la gestión de operaciones complejas, la coordinación de equipos multidisciplinarios y la toma de decisiones en escenarios de alta presión.

Durante su carrera en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, Martínez lideró programas estratégicos y administró presupuestos superiores a los 110 millones de dólares anuales, experiencia que hoy pone al servicio de líderes y organizaciones que buscan adaptarse a entornos cada vez más dinámicos y exigentes.

El vínculo de Martínez con República Dominicana también forma parte de su historia profesional.

Hijo de padres que dedicaron su vida a la medicina y al desarrollo comunitario en el país, ha colaborado en iniciativas relevantes para la salud pública nacional, aportando conocimientos técnicos en áreas críticas como la seguridad de los bancos de sangre y la respuesta ante emergencias sanitarias.

Además de esta nueva obra, el autor presentará parte de su bibliografía especializada en comportamiento humano y liderazgo, integrada por los títulos Transfórmate, 10 principios de vida y Hoy yo Escojo 2.0, disponibles en las principales librerías del país y en plataformas digitales.

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Con su participación en la Feria Internacional del Libro, el fundador de Generating Leaders busca impulsar una conversación sobre los desafíos que enfrentan las organizaciones y sus líderes en un contexto marcado por la incertidumbre, la transformación constante y la necesidad de desarrollar capacidades que permitan generar resultados sostenibles y de impacto.

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