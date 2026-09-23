Edanco abre su XXI edición y hace bailar a la Ciudad Colonial

Integrantes del elenco de "A la inversa", propuesta que une a bailarines de diferentes generaciones, durante la inauguración del XXI Festival Internacional de Danza Contemporánea en la Quinta Dominica. ( CEDIDA POR JOSÉ LEDESMA )

La Quinta Dominica acogió la noche de este martes la inauguración del XXI Festival Internacional de Danza Contemporánea (Edanco 2026), una propuesta que reúne diversas miradas y lenguajes de este arte.

El Festival Internacional de Danza Contemporánea Edanco 2026 inició su programación con una velada que celebró la creación, el movimiento y la diversidad. Desde Canadá llegaron la reconocida coreógrafa y artista Louise Bédard y Valerie Sabbah, junto a la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, en un encuentro que conecta a artistas de diferentes naciones.

La bienvenida estuvo a cargo de Marinella Sallent, directora general de Bellas Artes, en la Quinta Dominica, ubicada en la Ciudad Colonial. Con el lema "La ciudad danza", el festival contó con la participación del elenco de "A la inversa", una propuesta que une a bailarines de diferentes generaciones y que subirá de nuevo al escenario hoy, a las 8:30 p.m., en Casa de Teatro.

Patricia Ortega: "Muy feliz de la gran apertura"

Patricia Ortega, bailarina, coreógrafa, gestora cultural y directora de Edanco, afirmó que con estas expresiones el festival da inicio a una programación concebida para acercar al público a diferentes lenguajes, estéticas y formas de creación dentro de la danza contemporánea.

"Con esta nueva edición, Edanco vuelve a convertir a Santo Domingo en un punto de encuentro para la creación y el pensamiento en torno a la danza contemporánea, propiciando el intercambio entre artistas dominicanos y creadores de distintas latitudes. Cada presentación será una invitación a descubrir nuevas formas de expresión y a reconocer el poder del arte para conectar culturas y generar diálogos", afirmó Ortega.

Destacó que hasta el domingo 4 de octubre el público podrá disfrutar de una programación que reunirá a artistas y compañías nacionales e internacionales de Canadá, México, Costa Rica, Estados Unidos, España, Francia y Rumanía, junto a destacadas propuestas de la danza dominicana.

"Edanco se ha consolidado como uno de los principales espacios de encuentro, intercambio y proyección de la danza contemporánea en la República Dominicana. Esto nos llena de orgullo y nos motiva a seguir trabajando en favor de la danza", sostuvo.

Al valorar la apertura, la directora confesó sentirse "muy emocionada, nerviosa", aunque aseguró que "todo va muy bien". "Muy feliz de la gran apertura. Vamos a tener una exquisita presentación con invitadas de Canadá", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/23/20260922201127410ios-8f8288cf.jpg Los bailarines durante la inauguración del XXI Festival Internacional de Danza Contemporánea (Edanco 2026), en la Quinta Dominica. (CEDIDA POR JOSÉ LEDESMA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/23/20260922201831830ios-d5825b14.jpg La danza contemporánea tomó la Quinta Dominica en la noche inaugural de Edanco. (CEDIDA POR JOSÉ LEDESMA) ‹ >

Impacto y nuevos públicos

Sobre el alcance del festival tras 21 años, Ortega indicó que "el impacto se nota cada vez más". "Cada vez hay más gente interesada en ver el festival, y también más artistas interesados en venir al Caribe a compartir su danza con nosotros. Somos un festival posicionado a nivel latinoamericano y del Caribe como uno de los más relevantes", señaló.

Afirmó que el trabajo de Edanco sigue vigente no solo en la coreografía, sino también en los conversatorios, las conferencias y el apoyo a jóvenes creadores dominicanos, que tienen en el festival un espacio para presentar sus propuestas.

Respecto a la conquista de nuevas audiencias, explicó que "siempre cautivar nuevos públicos va a ser un objetivo para el festival". Este año hubo un enfoque especial en el público universitario: "es muy importante porque es un público joven, adulto, que ya puede salir de noche con más libertad y que le interesa también la parte cultural".

Además, se invitó a estudiantes a una función matutina. "Queremos siempre extendernos a otras provincias y otras comunidades de nuestro país", añadió.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/23/20260922210712880ios-25e48264.jpg Desde Canadá, la coreógrafa Louise Bédard llevó su arte a la noche inaugural de Edanco, en la Ciudad Colonial. (JOSÉ LEDESMA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/23/whatsapp-image-2026-09-22-at-105016-pm-3-0bf21283.jpeg Patricia Ortega, Edmundo Poy, Louise Bédard, Valerie Sabbah y Marinella Sallente. (JOSÉ LEDESMA) ‹ >

Calendario de funciones

La directora recordó que la programación completa está disponible en las redes sociales del festival, @edanco.rd. Las funciones se realizarán en Casa de Teatro los días 23 y 24 de septiembre; en el Centro Cultural Narciso González los días 25 y 26; y de nuevo en Casa de Teatro el lunes 28.

A partir del 29 y hasta el 4 de octubre, la sede será la Sala Manuel Rueda. También habrá dos actividades en universidades: en UNAPEC el 23 de septiembre, a las 6:00 p.m., y en UNIBE el 25, a las 3:00 p.m.

La exposición fotográfica de Mika Pasco

En el mismo escenario permanece la exposición de fotografías de Mika Pasco, quien, a través de sus imágenes, cuenta la historia del festival y resalta momentos, bailarines y escenas que han marcado su trayectoria y forman parte de la memoria cultural de este encuentro anual.

Ortega describió la muestra como "bellísima" y explicó que reúne fotos de diferentes ediciones del espectáculo "A la inversa", que "gusta muchísimo" porque figuras de la danza que llevan tiempo fuera de las tablas son coreografiadas por un creador de una generación más joven.

Marinella Sallent: "Estamos apoyando al 100 %"

La directora general de Bellas Artes, Marinella Sallent, calificó a Edanco como "una iniciativa importantísima en el desarrollo de la danza dominicana".

"Es el único festival internacional contemporáneo que tenemos de danza, y se ha mantenido año por año. Eso le ha dado un gran impulso a la disciplina, y nosotros lo estamos apoyando al 100 %", afirmó.

Sallent precisó que las salas y espacios de Bellas Artes están abiertos a todo el personal de Edancopara ensayos y presentaciones, y que participan el Ballet Nacional, la Compañía Nacional de Danza Contemporánea y la Escuela Nacional de Danza, con su vertiente contemporánea.

Al evaluar la trayectoria del evento, lo definió como "maravilloso", porque rompió el esquema en el que, profesionalmente, solo se veía danza clásica y folclore. Reconoció a Eduardo Villanueva como pionero de la danza contemporánea, entonces llamada danza moderna, y destacó que ha sido "persistente" y "entregado" en llevar el festival hasta donde está hoy.

"Hoy tenemos bailarines maravillosos", dijo. Ante una fotografía de la exposición, correspondiente a "A la inversa" con Andreina Jiménez y coreografía de Stephanie Bauer, la funcionaria recordó lo que significó para ella volver a un escenario: "me dio mucha ansiedad, a mí eso se me había olvidado".

Entradas y gala benéfica

Las entradas se pueden adquirir en los lugares de las funciones y en línea por Tix.do, a RD$300 por persona. Con esa compra, el público hace su aporte a la fundación Edanco. La gala benéfica del sábado 3 de octubre tiene un costo de RD$500 por persona