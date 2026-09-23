La Feria del Libro 2026 comienza con una invitación a abrir un libro y en ello un mundo

De izquierda a derecha, Pastor de Moya, el ministro de Cultural, Roberto Ángel Salcedo; la vicepresidenta Raquel Peña, el escritor José Mármol, la embajadora de Panamá en el país, Yira Ramonet García y Roberto Salcedo, embajador dominicano en Panamá. ( SAMIL MATEO DOMINICI )

"Abre un libro, abre un mundo" es el lema que acompaña la 28.ª edición de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, que se inicia oficialmente este jueves 24 de septiembre, en la Plaza de la Cultura.

Llega con una temática que evidencia la intención de atraer al público infantil y juvenil, sin ignorar las necesidades de aquellos de gustos más ambiciosos, los adultos.

En el acto inaugural, celebrado esta noche en el Teatro Nacional, se destacó al escritor dominicano José Mármol, a quien está dedicada la feria. Panamá como país invitado de honor.

La ceremonia reunió a autoridades, escritores, representantes del cuerpo diplomático y gestores culturales.

El encuentro cultural se extenderá hasta el 4 de octubre y contempla unas 600 actividades, con la participación de alrededor de 70 escritores de distintos países.

Escritor homenajeado

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/24/img-20260923-wa0157-ee0f4ef2.jpg José Mármol y Yira Ramonet García, posan junto a la familia del escritor, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña y el ministro de Cultura, Robeto Ángel Salcedo. (SAMIL MATEO DOMINICI)

La trayectoria literaria de José Mármol ocupa un lugar central en esta edición de la feria. Poeta, ensayista y escritor, Mármol fue reconocido como autor homenajeado por su aporte a las letras y al pensamiento dominicano.

Durante el acto, se presentó un audiovisual sobre su vida y obra, en el que el escritor expresó su agradecimiento por la distinción, que definió como un reconocimiento que trasciende su trayectoria personal y alcanza a toda una generación de escritores que, desde la década de 1980, contribuyó a transformar la escritura y la concepción de la literatura dominicana.

Mármol también agradeció al Ministerio de Cultura, a la comisión encargada de su selección y a quienes participaron en la organización de la feria y en la creación de los espacios dedicados a su obra.

El escritor invitó al público a conocer el pabellón que lleva su nombre, diseñado especialmente para esta edición de la feria y que será inaugurado oficialmente este jueves.

Literatura, música, danza y cine

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/24/img-20260923-wa0159-c0e59ddf.jpg El acto contó con una puesta en escena que representa la importancia de la interacción de las generaciones en la herencia del leer. (SAMIL MATEO DOMINICI)

Como país invitado de honor, Panamá tendrá una amplia representación cultural durante la feria.

La embajadora Yira Elena Ramonet García destacó que para su país, participar en la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo constituye un privilegio y una oportunidad para mostrar la riqueza cultural de una nación marcada históricamente por el encuentro entre mares, continentes, culturas y pueblos.

La diplomática recordó el Congreso Anfictiónico de Panamá, convocado por Simón Bolívar en 1826 como un espacio de diálogo y concertación entre las nuevas repúblicas americanas. A su juicio, aquella aspiración de encuentro mantiene vigencia y encuentra en una feria del libro un escenario apropiado para renovarse.

"Los libros también son espacios de encuentro", expresó Ramonet García, al destacar que en sus páginas dialogan las generaciones, los pueblos y las distintas maneras de mirar el mundo.

La delegación panameña está integrada por más de 30 escritores, quienes compartirán sus obras y experiencias con el público dominicano. A ellos se suman el Ballet Nacional de Panamá, la Orquesta Sinfónica Nacional, artistas que presentarán la obra musical "Ciudad de Piedra" y una selección de más de seis títulos cinematográficos panameños.

La representación también incluye muestras de las tradiciones y la gastronomía del país.

Más allá de presentar su producción cultural, la embajadora resaltó el interés de Panamá en propiciar un intercambio con los escritores, artistas y gestores culturales dominicanos, así como en descubrir nuevas posibilidades de colaboración.

"Panamá no ha venido solamente a mostrar lo que somos. Hemos venido también a escuchar, a encontrarnos con los escritores dominicanos", afirmó.

Un espacio de diálogo y fraternidad

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/24/img-20260923-wa0140-47a2c41d.jpg El acto inaugural se celebró en el Teatro Nacional. (SAMIL MATEO DOMINICI)

Durante la ceremonia inaugural, Pastor de Moya destacó el carácter de la feria como un espacio de encuentro, diálogo y fraternidad entre los pueblos. En su intervención, resaltó el papel de los libros como custodios de la memoria y herramientas para proyectar el futuro.

La edición 2026 contará con unas 600 actividades.

Durante el acto, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, también resaltó la importancia de la literatura y las artes como expresiones de la identidad dominicana y como vías para proyectar al país hacia América Latina y el mundo.

Al referirse a José Mármol, Peña destacó su trayectoria y recordó que el escritor recibió el Premio Nacional de Literatura en 2013 y el Premio Casa de América de Poesía Americana en 2012.

La vicepresidenta señaló además que la presencia de Panamá amplía el horizonte de la celebración mediante un programa que integra literatura, teatro, cine, música y danza.

En su intervención, invitó a fortalecer el hábito de la lectura y destacó iniciativas como las ferias regionales del libro y las fiestas de lectura, concebidas para acercar los libros a distintas comunidades del país.