Romeo Santos y Carlos Fuente unen sus nombres y legados en "Por amor al tío", una colaboración especial de Arturo Fuente OpusX. ( CEDIDA POR LOS SANTOS FOUNDATION )

Romeo Santos y Carlos Fuente se unen para presentar “Por amor al tío”, una colaboración especial de Arturo Fuente OpusX concebida como homenaje al fallecido tío del artista dominicano, quien fue una figura paterna fundamental en su vida y compartió una profunda pasión por los puros.

La colección combina el legado familiar de Romeo Santos y la tradición centenaria de la familia Fuente en una edición limitada que también tendrá un propósito solidario.

Más que una propuesta de colección, “Por amor al tío” busca rendir tributo a la familia, la memoria y las tradiciones que pasan de una generación a otra, con la herencia dominicana como uno de los elementos que conecta las historias de Santos y los Fuente.

La colaboración también contempla apoyar a comunidades vinculadas con las trayectorias de ambas familias.

Los fondos recaudados beneficiarán a Los Santos Foundation, organización dedicada a brindar apoyo a niños con autismo y a sus familias, y a Cigar Family Charitable Foundation, entidad que durante décadas ha desarrollado iniciativas en favor de niños y familias en la República Dominicana.

Una edición de colección

La producción estará limitada a 500 cajas, cada una con 20 puros Fuente Fuente OpusX elaborados exclusivamente para esta colaboración.

Los puros tendrán un formato especial de 6 7/8 x 50 y cada caja incluirá un cortador Elie Bleu con un diseño inspirado en OpusX.

La edición fue concebida como una pieza de colección que reúne el trabajo artesanal de Arturo Fuente con el significado personal que tiene para Santos el homenaje a su tío.

La colaboración marca además un hecho inédito para Arturo Fuente, ya que, según la información suministrada, es la primera vez en los más de 100 años de historia de la marca que una caja de puros Fuente lleva el nombre de una persona que no pertenece a la familia Fuente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/23/lsfpat001-48768901.jpg Romeo Santos y Carlos Fuente presentan “Por amor al tío”, una edición limitada de puros creada para honrar la memoria, la familia y el legado compartido. (CEDIDA POR LOS SANTOS FOUNDATION)

Un homenaje con propósito

La iniciativa busca vincular el homenaje familiar con acciones de apoyo a las comunidades que forman parte de las historias de Santos y Fuente.

Los Santos Foundation canaliza esfuerzos para respaldar a niños con autismo y a sus familias, mientras que Cigar Family Charitable Foundation mantiene programas de impacto social dirigidos a comunidades de la República Dominicana.

De esta manera, la colaboración no se limita a una edición especial, sino que incorpora una dimensión filantrópica relacionada con el legado de ambas familias.

Romeo Santos, conocido internacionalmente como el Rey de la Bachata, y Carlos Fuente, identificado con la tradición de la familia tabacalera, presentan así una colaboración que reúne música, tradición, familia y filantropía.

Estreno mundial en diciembre

“Por amor al tío” tendrá su estreno mundial el 3 de diciembre durante la gala inaugural de Los Santos Foundation, que se celebrará en Hollywood, Florida.

Los asistentes a la actividad serán los primeros en tener la oportunidad de adquirir la colección especial, que no estará disponible mediante los canales de venta convencionales.

La edición estará compuesta únicamente por las 500 cajas anunciadas, lo que convierte el lanzamiento en una producción limitada desde su presentación.

El proyecto busca preservar la memoria del tío de Romeo Santos a través de un objeto relacionado con una de sus pasiones y, al mismo tiempo, utilizar esa colaboración para respaldar iniciativas sociales.

La unión entre Santos y Fuente también pone de relieve la conexión cultural y familiar que ambos comparten con la República Dominicana, país que forma parte de la historia de la familia Fuente y de la identidad artística del bachatero.

Se trata de un concepto en una colección que combina un homenaje personal con el trabajo artesanal de una marca de larga trayectoria.

La propuesta lleva como eje tres elementos: 500 cajas, 20 puros OpusX por caja y un homenaje concebido alrededor de la memoria familiar.

La información sobre la colaboración está disponible a través de Los Santos Foundation.