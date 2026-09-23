Miss Universe 2026 abrirá este viernes la venta de boletos para su 75 aniversario en Puerto Rico

Los boletos para el 75 aniversario de Miss Universe saldrán a la venta este viernes 25 de septiembre a las 10:00 a. m., hora del Este, a través de Ticketera.com. ( IMAGEN GENERADA CON LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL )

Los boletos para el 75 aniversario de Miss Universe saldrán oficialmente a la venta este viernes 25 de septiembre, con una programación que llevará a Puerto Rico las principales actividades del certamen internacional de belleza.

La venta comenzará a las 10:00 de la mañana, hora del Este de Estados Unidos, y a las 7:00 de la mañana, hora del Pacífico, a través de Ticketera.com.

Puerto Rico será el escenario de la celebración del 75 aniversario de Miss Universe, que tendrá como uno de sus principales escenarios el Coliseo de Puerto Rico.

La programación contempla tres fechas principales para el público, que culminarán el martes 24 de noviembre con la competencia final del certamen.

El calendario anunciado establece el 21 de noviembre para la competencia de trajes nacionales, mientras que las preliminares se realizarán el 22 de noviembre.

La gran final del 75 aniversario tendrá lugar el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan.

La edición conmemorativa reunirá a candidatas de diferentes países y territorios que competirán por la corona de Miss Universe 2026.

Puerto Rico fue anunciado como sede del 75 aniversario del certamen, una edición especial que busca celebrar la historia de Miss Universe y su vínculo con diferentes culturas.

La organización ha previsto una programación que permitirá a los seguidores disfrutar de distintas etapas de la competencia antes de la noche final.

Fechas

El desfile de trajes nacionales del 21 de noviembre constituye una de las actividades tradicionales del certamen. En esta jornada, las participantes presentan vestuarios inspirados en elementos culturales, históricos o representativos de sus respectivos países.

Al día siguiente, el 22 de noviembre, se desarrollarán las competencias preliminares, que forman parte del proceso previo a la selección de las finalistas.

La programación concluirá el martes 24 de noviembre con la competencia por la corona de Miss Universe 2026.

El anuncio de la venta de boletos marca el inicio de la etapa de comercialización para los eventos del aniversario, que atraerá a seguidores del concurso y visitantes internacionales a Puerto Rico.

Los interesados podrán adquirir las entradas a través de Ticketera.com a partir de las 10:00 de la mañana, hora del Este, de este viernes.

La celebración del 75 aniversario también permitirá a Puerto Rico proyectar su cultura y sus atractivos ante una audiencia internacional vinculada al certamen.

Durante las jornadas previas a la final, las participantes tendrán presencia en diferentes actividades relacionadas con la competencia y la celebración del aniversario.

El Coliseo de Puerto Rico será el escenario de la noche principal, donde las candidatas competirán por suceder a la actual Miss Universe y convertirse en la ganadora de la edición correspondiente a 2026.

La venta de boletos comenzará este viernes 25 de septiembre y estará disponible mediante Ticketera.com.

Calendario de Miss Universe 2026

21 de noviembre : competencia de trajes nacionales .

: de . 22 de noviembre : competencias preliminares .

: competencias . 24 de noviembre: competencia final del 75 aniversario de Miss Universe.