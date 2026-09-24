La Feria Internacional del Libro abre esta tarde entre trabajos de montaje y quejas por el horario

El Pabellón de Panamá, país invitado de honor de esta edición de la FILSD, en proceso de acondicionamiento horas antes de la apertura al público de la feria. ( DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS )

La Feria Internacional del Libro de Santo Domingo quedó inaugurada la noche del miércoles 23 de septiembre.

Sin embargo, quienes esperaban aprovechar el feriado de este jueves, Día de Nuestra Señora de las Mercedes, para recorrer sus pabellones, librerías y actividades desde temprano tendrán que esperar hasta las 5:00 de la tarde, hora fijada para la apertura al público.

La decisión marca una diferencia respecto a ediciones anteriores, cuando, tras la ceremonia inaugural, la feria comenzaba sus actividades abiertas al público desde las primeras horas del día siguiente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/24/whatsapp-image-2026-09-24-at-12905-pm1-a522600c.jpeg El Pabellón del Cómic, uno de los espacios que aún presentaba trabajos de montaje horas antes de la apertura al público de la feria. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/24/whatsapp-image-2026-09-24-at-12905-pm2-b0e8e249.jpeg Labores de acondicionamiento en el Pabellón de Panamá. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/24/whatsapp-image-2026-09-24-at-12904-pm1-28fbb104.jpeg Un joven trabaja en el montaje de luces sobre una valla publicitaria en el recinto de la feria. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) ‹ >

Montaje a contrarreloj

Los retrasos en el montaje de varios pabellones habrían incidido en la decisión de concentrar para las 5:00 de la tarde el recorrido oficial de este jueves.

Según se pudo constatar en un recorrido realizado por Diario Libre, algunos espacios todavía estaban en proceso de montaje y acondicionamiento durante la mañana, como el Pabellón del Cómic y el Pabellón de Panamá, el país invitado de honor de esta edición.

Uno de los coordinadores de la feria admitió que hubo un problema de comunicación. Aseguró que "una cosa es publicar el horario en redes y otra comunicarlo directamente a los coordinadores y equipos que trabajan en los pabellones".

Indicó que fue esta mañana, al llegar al pabellón, cuando se percataron de que aún no estaba listo.

Quejas de los visitantes

El horario anunciado ha generado reacciones entre usuarios de las redes sociales oficiales de la Feria Internacional del Libro. Una parte importante de los comentarios cuestiona que no se haya aprovechado el día feriado para recibir al público desde horas más tempranas.

"Yo quería aprovechar el feriado, ir desde temprano ya que soy de otra provincia y ahora no podré porque es a las 5:00 p.m.", escribió una de las usuarias.

"En pleno feriado, a las 5. No soy quien, pero me gustaría saber bajo qué pensamiento creen que eso fue una buena hora", comentó otra persona.

"Mejor digan que vengan el viernes, porque esa hora es demasiado tarde para todo el mundo", se lee en otro de los mensajes publicados.

A las críticas por el horario se suma una aparente diferencia entre la programación oficial y los horarios comunicados por algunas de las librerías participantes, varias de las cuales habían anunciado su presencia desde horas de la mañana.

Garantizar la seguridad ciudadana

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/24/whatsapp-image-2026-09-24-at-12904-pm-ff3dcfd0.jpeg José Mármol posa en el pabellón dedicado a él en la Feria Internacional del Libro 2026. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS)

El poeta y ensayista José Mármol, autor homenajeado de esta edición, consideró prudente que la apertura al público se haya fijado para la tarde, debido a que durante la mañana todavía se realizaban trabajos de montaje en distintos espacios de la feria.

Al llegar al recinto, Mármol dijo haber observado grúas movilizando equipos y herramientas pesadas, por lo que entendió que mantener cerrado el acceso general hasta completar esas labores contribuía a garantizar la seguridad de los visitantes.

"Siempre hay imprevistos, pero siempre que se tomen medidas para proteger a la ciudadanía, yo estoy de acuerdo", afirmó.

El escritor también destacó la magnitud del evento, que reúne decenas de pabellones, editoriales internacionales, alrededor de 70 escritores invitados y una extensa programación cultural.

En su caso, aseguró que el pabellón dedicado a su trayectoria estaba listo desde el miércoles, aunque reconoció que otros espacios y librerías todavía estaban en proceso de instalación durante la mañana de este jueves.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/24/whatsapp-image-2026-09-24-at-12903-pm-1f6a25b9.jpeg Pastor de Moya durante un recorrido por la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo 2026, la mañana de este jueves. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS)

En la misma línea, Pastor de Moya, viceministro de Identidad Cultural y Ciudadanía, negó que el horario responda a una falta de coordinación y explicó que la organización decidió inaugurar la feria el miércoles para sumar un día a la programación.

De Moya explicó que, aunque la ceremonia inaugural se realizó el miércoles, el acceso general no estaba previsto para ese momento. Según indicó, los trabajos de montaje continuarían durante la mañana y debían concluir alrededor de las 4:00 de la tarde, antes de la apertura formal.

"Todo está listo para empezar a inaugurar de manera formal a partir de las cinco de la tarde", afirmó.

Ante los cuestionamientos sobre una posible falta de coordinación, el viceministro dijo: "Yo te puedo dar testimonio de que no es falta de coordinación". Aseguró que la organización trabaja durante todo el año en la preparación del evento y defendió la planificación de esta edición.

De Moya también rechazó que la inauguración del miércoles implicara automáticamente que la feria debía abrir al público desde la mañana siguiente. "El hecho de que inauguráramos ayer no quiere decir que se abra de una vez la feria", dijo.

Para el funcionario, la prioridad durante la jornada era completar los trabajos pendientes antes de recibir al público. "Todavía estamos en montaje, como es normal", concluyó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/24/entrada-a-la-feri-a61f1a33.jpg Entrada de la Feria Internacional del Libro 2026, en la Plaza de la Cultura. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS)

La agenda

La Feria Internacional del Libro de Santo Domingo 2026 contempla alrededor de 600 actividades y la participación de unos 70 escritores procedentes de distintos países en una agenda que se extenderá hasta el próximo 4 de octubre.

Panamá es el país invitado de honor. Su delegación está integrada por más de 30 escritores, quienes participarán en encuentros con el público y presentarán sus obras y experiencias.

La presencia panameña también trasciende la literatura. La programación incluye al Ballet Nacional de Panamá, la Orquesta Sinfónica Nacional, artistas que presentarán la obra musical Ciudad de Piedra y una selección de más de seis producciones cinematográficas panameñas.

La propuesta se completa con muestras dedicadas a las tradiciones, la cultura y la gastronomía de Panamá, ampliando la experiencia de la feria más allá de los libros.

Para consultar los detalles de la programación, horarios y actividades, la organización comparte actualizaciones a través de su cuenta oficial de Instagram, @filsantodomingo.

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