Luis Miguel De Camps socializa con los "Ciudadanos al 100"

El Ministerio de Educación tuvo a su cargo la selección de los cinco lectores a través de la Dirección de Participación y Liderazgo Estudiantil. ( CORTESÍA DE MINISTERIO DE EDUCACIÓN )

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, recibió a los cinco estudiantes dominicanos que protagonizaron el desafío "Juventud en Voz Alta", con quienes conversó sobre la experiencia de completar más de 500 horas de lectura continua en voz alta y representar al país en esta iniciativa.

Abril Sharmin del Rosario Jiménez, de La Romana; Ismael Alejandro Durán de la Rosa, de San Cristóbal; Maikol Yafrani Arias Sánchez, de Monseñor Nouel; Mayury Ariaany Vélez Sánchez, de María Trinidad Sánchez, y Franchesca Alí Minier Suárez, de La Vega, que forman parte Ciudadanos al 100, compartieron con el ministro las vivencias y aprendizajes que les dejó la jornada.

Durante el encuentro, los jóvenes hablaron sobre los 20 días y 20 horas que permanecieron juntos, los libros que formaron parte del desafío, el vínculo que desarrollaron entre ellos y la respuesta de cientos de estudiantes y familias que siguieron la lectura y acudieron a respaldarlos.

Franchesca Minier calificó la experiencia como "inolvidable" y destacó el acompañamiento que recibieron durante todo el proceso.

"Nos sentimos muy apoyados tanto por ustedes, el Ministerio de Educación, como por el Ministerio de la Juventud. Fue una experiencia muy bonita. Nos sentimos un poco cansados, no lo vamos a negar, pero fue una experiencia increíble, inolvidable. Nos encontramos con nosotros mismos, nos tratamos como hermanos", expresó.

Los estudiantes coincidieron en que volverían a asumir un reto similar y resaltaron la oportunidad que representó la jornada para mostrar las capacidades de la juventud dominicana y motivar a otros jóvenes a acercarse a los libros.

Una de las participantes aseguró que la experiencia marcó "un antes y un después" en su vida y expresó su satisfacción por haber representado al país, a su regional educativa y a sus compañeros estudiantes.

"Me siento muy feliz y muy orgullosa de poder mostrarle a la República Dominicana que, en realidad, la juventud no está perdida y que, si le ponemos esfuerzo y fomentamos la lectura como un medio para alcanzar una mejor sociedad, vamos a alcanzar bastante buenos resultados", manifestó.

De su lado, Maikol Arias destacó que el propósito de la iniciativa trascendió el desafío de completar las horas de lectura y estuvo orientado a promover este hábito entre otros jóvenes.

"Era para fomentar más ese tipo de hábitos para toda la juventud. Yo creo que nosotros pudimos hacer nuestro trabajo bien", afirmó.

Durante la conversación también se destacó el impacto que tuvo la jornada entre los estudiantes que acudieron a respaldar a los lectores, algunos de los cuales dejaron cartas y mensajes expresando que la experiencia los había motivado a leer.

Preparación de los jóvenes

El Ministerio de Educación tuvo a su cargo la selección de los cinco lectores a través de la Dirección de Participación y Liderazgo Estudiantil (PLERD), mediante un proceso que incluyó convocatorias en las regionales educativas, entrevistas, evaluaciones y acompañamiento médico y psicológico previo y durante el desafío.

Asimismo, la institución coordinó la integración de alrededor de 30 centros educativos y 1,500 estudiantes a las actividades desarrolladas como parte de la iniciativa.

Durante el encuentro se explicó que la preparación de los jóvenes comenzó antes de las 500 horas de lectura e involucró el acompañamiento de técnicos docentes y de las regionales educativas.

Los cinco estudiantes forman parte de los procesos de participación y liderazgo estudiantil que impulsa el Minerd, orientados a promover el protagonismo de los jóvenes en sus centros educativos y fortalecer sus capacidades de liderazgo, participación y compromiso ciudadano.

Al finalizar el encuentro, De Camps valoró la disciplina, constancia y compromiso demostrados por los estudiantes durante el desafío, así como el mensaje que dejan a otros jóvenes sobre la importancia de la lectura y la capacidad de asumir grandes retos.