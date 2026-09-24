Ricardo Montaner se presenta en Altos de Chavón con entradas agotadas

Altos de Chavón recibe este sábado a Ricardo Montaner Chavón con un esperado Sold Out ( CEDIDA POR EL ARTISTA. )

A solo dos días de uno de los conciertos más esperados por el público dominicano, todo está listo para recibir a Ricardo Montaner este sábado 26 de septiembre en el emblemático Anfiteatro de Altos de Chavón, donde el artista se reencontrará con sus seguidores como parte de su gira internacional "El último regreso world tour".

La expectativa ha quedado demostrada con la respuesta del público: el concierto llega con localidades completamente agotadas (Sold Out), confirmando el entusiasmo que ha generado el regreso del reconocido cantautor a República Dominicana.

La producción artistica promete convertirse en una celebración de la música, el amor y los recuerdos, en uno de los escenarios más emblemáticos del país. Montaner llega dispuesto a recorrer junto a su público una trayectoria musical que ha marcado a varias generaciones.

Repertorio y puesta en escena

Canciones como " Tan enamorados ", " Bésame ", " Me va a extrañar " y " Soy feliz ", entre muchos otros éxitos, serán parte de una velada en la que las historias de amor, la nostalgia y las emociones ocuparán un lugar protagónico.

", " ", " " y " ", entre muchos otros éxitos, serán parte de una velada en la que las historias de amor, la nostalgia y las emociones ocuparán un lugar protagónico. Con una trayectoria que lo ha consolidado como una de las voces más reconocidas de la música latina, Ricardo Montaner mantiene una conexión especial con el público dominicano , que este sábado tendrá la oportunidad de volver a disfrutar en vivo de sus canciones y de una puesta en escena concebida para cantar y recordar.

mantiene una conexión especial con el , que este sábado tendrá la oportunidad de volver a disfrutar en vivo de sus canciones y de una concebida para cantar y recordar. El espectáculo también incluirá temas de su álbum " Soy feliz ", proyecto en el que el artista explora nuevos sonidos sin apartarse de la esencia que ha definido su carrera.

", proyecto en el que el artista explora nuevos sonidos sin apartarse de la que ha definido su carrera. Altos de Chavón se prepara así para una noche de emociones, grandes canciones y un público que agotó por completo las localidades para acompañar a Ricardo Montaner en este esperado regreso.