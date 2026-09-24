A las 5:00 de la tarde de este 24 de septiembre, la Plaza de la Cultura abrió sus puertas a un público diverso que acogió la invitación de ser parte de la 28.ª edición de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo (FILSD).

Entre sus calles, la actividad era notoria. Más lo fue en el interior de los pabellones, en especial en los dedicados a Panamá y a José Mármol, por ser el país invitado de honor y el escritor homenajeado de esta edición, respectivamente. También se dejó formalmente abierto el Pabellón del Cómic.

En estos espacios se realizaron breves actos protocolares como parte del tradicional recorrido inaugural, que contó con la participación del ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; Pastor de Moya, viceministro de Identidad Cultural y Ciudadanía; y Nan Chevalier, director general de la Feria Internacional del Libro.

Asimismo, tuvieron una destacada participación Yira Ramonet García, embajadora de Panamá en República Dominicana; el director nacional de las Artes del Ministerio de Cultura de Panamá, Gianni Bianchini; y Roberto Salcedo, embajador dominicano en Panamá.

Panamá, invitado de honor

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/24/240926-recorrido-feria-del-libro--foto-juan-guio-88a11c9c.jpg El ballet folclórico de Panamá hizo una presentación de bailes típicos. (JUAN GUIO)

Durante la apertura del pabellón de Panamá destacó la energía de los bailes típicos de esa nación y sirvió como escenario para destacar los vínculos históricos y culturales entre ambas naciones.

Pastor de Moya resaltó que la presencia del país centroamericano representa una oportunidad para fortalecer los lazos que unen a República Dominicana y Panamá a través de la literatura, las artes y el pensamiento.

"Recibir a Panamá en esta fiesta de las letras y la cultura representa una oportunidad para fortalecer los profundos lazos históricos y culturales que unen a nuestro país", expresó el viceministro.

De Moya señaló que durante la feria los visitantes podrán acercarse a la identidad cultural panameña, sus expresiones artísticas y, especialmente, a la obra de sus escritores y creadores, quienes llegan a Santo Domingo para compartir sus historias, ideas y visión del mundo.

El funcionario definió el pabellón como un punto de encuentro entre dos culturas hermanas, concebido para conversar, descubrir, aprender y celebrar los elementos que comparten ambos pueblos.

Por su parte, Roberto Ángel Salcedo manifestó su satisfacción por la presencia de Panamá como invitado de honor y recordó algunos de los vínculos históricos que conectan a ambos países.

El ministro explicó que la idea de contar con Panamá como país invitado comenzó a gestarse durante una visita a esa nación y posteriormente se concretó durante la celebración de la Semana Dominicana en Panamá, organizada por la Embajada Dominicana.

La delegación panameña llega a la feria con una programación que incluye la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá, los ballets folclórico y nacional, además de unos 35 escritores, de acuerdo con lo expresado por Salcedo durante la apertura.

En tanto que, Bianchini y Ramonet García se manifestaron emocionados del recibimiento y de poder mostrar a los dominicanos parte de su esencia cultural.

Un pabellón para acercarse a José Mármol

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/24/240926-recorrido-feria-del-libro--foto-juan-guio-25-8e5a5632.jpg Gonzalo Mármol, Amaia Mármol, Soraya Lara de Mármol, José Mármol, Roberto Ángel Salcedo, Pastor de Moya y Nan Chevalier. (JUAN GUIO)

Otro de los espacios que concentra la atención de los visitantes es el dedicado a José Mármol, escritor homenajeado de esta vigésima octava edición de la FILSD.

Acompañado por su familia, Mármol agradeció el reconocimiento y expresó su deseo de que el pabellón que lleva su nombre sea asumido por los visitantes como un espacio propio dentro de la feria.

"Es un honor recibirnos aquí, en este pabellón que lleva mi nombre, pero que yo espero que de él se adueñen todos los visitantes a esta Feria Internacional del Libro", manifestó.

El escritor explicó que el espacio es resultado de un esfuerzo colectivo y destacó el trabajo de su esposa, Soraya, quien seleccionó parte de las piezas que se exhiben, así como el de Larisa Amésquita y su equipo, responsables del diseño y ejecución de los detalles del pabellón.

La propuesta busca ser dinámica e interactiva. Los visitantes podrán encontrar videos, canciones de autores dominicanos inspiradas en poemas de Mármol, libros y otros elementos vinculados con su trayectoria.

Para el escritor, estos objetos y recuerdos también forman parte de la historia de un autor, más allá de sus publicaciones. "Un escritor realmente no tiene biografía y su biografía son sus libros", expresó.

Un reconocimiento a una trayectoria

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/25/240926-recorrido-feria-del-libro--foto-juan-guio-29-3da31684.jpg Pabellón dedicado a José Mármol. (JUAN GUIO)

Durante la apertura, Pastor de Moya destacó que el homenaje a Mármol trasciende el reconocimiento a su producción literaria y abarca también su trayectoria y su aporte a la cultura dominicana.

El viceministro resaltó la obra poética y el pensamiento de Mármol, así como su capacidad para convertir la palabra en una forma de interpretar el tiempo y acercarse a distintas generaciones de lectores.

"Este homenaje trasciende el reconocimiento a una obra literaria. Es también un reconocimiento a una trayectoria, a una vida dedicada a la palabra y a la construcción de una cultura que nos permite comprender mejor quién somos", expresó.

Roberto Ángel Salcedo explicó que la selección de Mármol como autor homenajeado respondió a un nuevo procedimiento establecido por el Ministerio de Cultura, mediante el cual una comisión evaluó los perfiles de posibles figuras para recibir esta distinción.

Según relató, la comisión llegó al consenso de seleccionar a Mármol y, posteriormente, el anuncio generó numerosas felicitaciones dirigidas tanto al escritor como a los organizadores de la feria.