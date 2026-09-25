Aisha Syed llama a visibilizar la violencia doméstica durante concierto a favor de las víctimas

Foto de la violinista Aisha Syed durante el concierto. ( CEDIDA POR AISHA SYED )

La violinista dominicana Aisha Syed llamó a la ciudadanía a contribuir a la prevención de la violencia doméstica y a no guardar silencio ante situaciones de maltrato que afecten a familiares, amigos o personas cercanas.

La artista hizo el llamado al finalizar su concierto "Notas para sanar el alma", presentado el sábado en la Sala Aida Bonnelly de Díaz del Teatro Nacional Eduardo Brito, como parte de una iniciativa de apoyo al Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic), de la Procuraduría General de la República.

"Sé que todos conocemos familiares, amistades, personas que están sufriendo, y hacer eventos y cosas, así como lo que hicimos hoy, realmente ayuda a que estas cosas no se queden en secreto", expresó Syed.

La violinista explicó que decidió poner su música al servicio de esta causa para contribuir a visibilizar la violencia doméstica y la violencia contra la mujer. También señaló que cada persona puede aportar desde sus posibilidades, ya sea mediante recursos económicos, su profesión o su arte.

Durante el concierto, Syed interpretó, entre otras piezas, La Chacona, de Johann Sebastian Bach, y Por amor, del compositor dominicano Rafael Solano. Ambas interpretaciones fueron recibidas con ovaciones del público.

La actividad contó con la presencia de víctimas, representantes del Ministerio Público, autoridades, miembros del cuerpo diplomático y organismos de cooperación internacional.

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, agradeció la participación de Syed y destacó que la protección y representación legal de las víctimas constituye una prioridad para el Ministerio Público.

Reynoso informó que, como parte del fortalecimiento de Relevic, la institución realizó por primera vez un concurso público para incorporar a más de 140 abogados, quienes recibirán formación especializada para representar a víctimas de infracciones penales.

El servicio busca ampliar la asistencia legal gratuita y especializada a víctimas en todo el territorio nacional. Relevic ofrece representación legal en materia penal y civil y procura garantizar la defensa de los derechos de las víctimas ante los tribunales.

Más

La directora de Relevic, María Rosalba Díaz Henríquez, explicó que el concierto fue concebido como una actividad de apoyo emocional y reconocimiento a las víctimas.

Syed, quien ha actuado en escenarios internacionales como Carnegie Hall, la Filarmónica de Berlín y Victoria Hall de Ginebra, también recordó durante la actividad que debutó en la Sala Aida Bonnelly de Díaz cuando tenía diez años.

Leer más Aisha Syed inicia gira internacional con debuts en Marsella, Arabia Saudita y el Teatro Colón