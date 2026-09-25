La Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026 abre sus puertas con Panamá como país invitado

Obreros ultimaron ayer los detalles del pabellón de Panamá, previo a la apertura de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/ ADRIANA SUELS )

La Feria Insternacional del Libro Santo Domingo 2026 (FILSD) ya está en marcha y este fin de semana ofrece tres citas para acercarse a Panamá desde la música, la danza y la gastronomía.

Con el país centroamericano como invitado de honor, la feria propone una programación que va más allá de los libros y convierte sus espacios en puntos de encuentro con otras expresiones culturales.

Viernes: jazz para comenzar. A las 5:00 pm, la Outside Jazz Band pondrá música al Pabellón de Panamá. Una oportunidad para disfrutar de la feria a ritmo de jazz y conocer parte de la propuesta artística del país invitado.

La fiesta de la literatura

La Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026, organizada por el Ministerio de Cultura, reúne cada año a destacadas figuras de la literatura dominicana e internacional. El evento también ofrece al público una amplia programación de actividades culturales, presentaciones de libros, conferencias, conversatorios y encuentros con escritores.

Sábado: una noche de ballet. El Teatro Nacional E duardo Brito recibirá, a las 4:00 pm, al Ballet Nacional de Panamá con la gala El lago de los cisnes .

una noche de ballet. El duardo Brito recibirá, a las 4:00 pm, al con la gala . Domingo: la gastronomía tendrá su propio espacio en el conversatorio "Sabores que también cuentan historias", programado para las 11:00 am en el Pabellón de Panamá.

Estas tres propuestas forman parte de una feria que reúne más de 700 actividades , además de escritores, editoriales y librerías nacionales e internacionales. Este año, la FILSD está dedicada al escritor dominicano José Mármol , cuya obra será reconocida, entre otras iniciativas, con la presentación de tres de sus títulos a cargo de la Editora Nacional.

tres propuestas forman parte de una feria que reúne más de , además de escritores, editoriales y librerías nacionales e internacionales. Este año, la FILSD está dedicada al escritor dominicano , cuya obra será reconocida, entre otras iniciativas, con la de tres de sus títulos a cargo de la Editora Nacional. Dónde: Plaza de la Cultura. Fecha: Todo el fin de semana. Gratis.