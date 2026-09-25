"José, la isla": la Compañía Nacional de Teatro lleva la poesía de José Mármol a escena

Ernesto Báez personifica al poeta José Mármol durante la presentación artística. ( CEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES )

La Compañía Nacional de Teatro presentará este domingo "José, la isla", una propuesta escénica inspirada en el universo poético de José Mármol, escritor homenajeado de la 28.ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026.

La función está pautada para las 10:00 de la mañana en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, como parte de la programación de la FILSD 2026, organizada por el Ministerio de Cultura. La entrada será libre para el público.

La Dirección General de Bellas Artes informó que la propuesta busca acercar la obra de Mármol a los espectadores a través de un lenguaje que combina la literatura y las artes escénicas.

Un acercamiento teatral a la obra de Mármol

"José, la isla" plantea un recorrido por la palabra, la poesía y el imaginario de José Mármol, uno de los principales poetas dominicanos contemporáneos.

La propuesta parte de su universo literario para construir una experiencia escénica que permita al público aproximarse a sus textos y a los temas presentes en su producción desde una perspectiva teatral.

La dirección y dramaturgia están a cargo de Fausto Rojas, mientras que la idea y producción corresponden a Yulissa Álvarez Caro y Aidita Selman.

El elenco está integrado por Ernesto Báez, Johnnié Mercedes, Aidita Selman y Yulissa Álvarez, quienes tendrán a su cargo la interpretación de la propuesta.

Literatura y teatro en la Feria del Libro

La participación de la Compañía Nacional de Teatro forma parte de la programación artística de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026, que reúne actividades literarias, culturales y artísticas durante su vigésimo octava edición.

La puesta en escena establece un vínculo entre la creación literaria y el teatro y coloca la obra de José Mármol en un espacio de representación distinto al de la lectura convencional.

El montaje también contribuye a ampliar el alcance de la obra del autor homenajeado entre públicos interesados en las distintas manifestaciones de la cultura dominicana.

José Mármol, autor homenajeado

José Mármol es una de las figuras destacadas de la poesía dominicana contemporánea y su obra ha estado vinculada a una amplia reflexión sobre el lenguaje, la identidad, la sociedad y la experiencia humana.

Su elección como autor homenajeado de la 28.ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026 coloca su producción literaria en el centro de una programación que busca reconocer su trayectoria y acercar su obra a nuevas generaciones de lectores.

En ese contexto, "José, la isla" propone una lectura escénica de su universo poético y suma el teatro a las actividades destinadas a celebrar su aporte a la literatura dominicana.

Datos de la presentación

La presentación de "José, la isla" será este domingo 27 de septiembre de 2026, a las 10:00 de la mañana, en la Sala Ravelo del Teatro Nacional.

La actividad está dirigida al público general y tendrá entrada libre, como parte de la programación oficial de la 28.ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026.

La iniciativa reafirma la relación entre la literatura y las artes escénicas y ofrece a los visitantes de la feria la oportunidad de acercarse a la obra de José Mármol mediante una propuesta teatral concebida específicamente desde su universo poético.