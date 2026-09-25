Alfonso Rodríguez ficha al artista Mark B para su programa "Bemberé"

Mark B llega a "Bemberé", el regreso de Alfonso Rodríguez a la televisión. ( CEDIDA "BEMBERÉ". )

El cineasta y productor de televisión Alfonso Rodríguez anunció este viernes la incorporación del artista Mark B al elenco de "Bemberé", programa con el que retorna a la pantalla chica.

La producción se estrena el 5 de octubre, de lunes a viernes a las 8:00 de la noche, por Color Visión, Canal 9.

Rodríguez informó que ultiman los detalles para el estreno del espacio, en el que Mark B se suma a un elenco integrado por talentos experimentados y jóvenes.

"En esta nueva apuesta en la televisión y, como siempre, continuaremos apostando a la televisión local y al talento joven, así como a los experimentados", expresó Rodríguez.

Mark B, cuyo nombre de pila es Mark Burdier, nació en Nueva York el 18 de noviembre de 1987, hijo de padres dominicanos. Se introdujo en la música en 2012 como corista de El Poeta Callejero, antes de lanzar su carrera en solitario en 2014 con el sencillo "Pal de velitas".

El artista se consolidó en la escena urbana dominicana con temas como "Me llueve", "Playa y arena" y "La última gota", además de colaboraciones con figuras internacionales como Bad Bunny, El Alfa y Farruko.

Además de su carrera musical, Mark B ha incursionado en el cine y mantiene emprendimientos propios, entre ellos un estudio de grabación y una escuela de baile.

El elenco que acompañará a Alfonso Rodríguez

"Bemberé" contará con un elenco principal integrado por el actor y presentador Juan Carlos Pichardo, Rafael Bobadilla (El Boba), la comunicadora Carmen Rodríguez, el actor Christian Álvarez, Damián Núñez y el actor Fernando Rodríguez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/abinader-destituye-a-alfonso-rodriguez-como-consul-en-los-angeles-c45c8cad.jpg Alfonso Rodríguez mantiene su apuesta al talento joven. (ARCHIVO/RUBÉN ABUD)

Se suman el actor y cantante Axel Mansilla, a cargo del segmento musical "The Canto"; el coreógrafo Eddy Kew, y el comunicador Alan Delmonte, responsable del segmento "Bemberé Explicada". Una de las incorporaciones más llamativas es la de Elizabeth Turra, quien tendrá su propio segmento tipo reality llamado "TurraMatch".

Un programa de variedades

"Bemberé" se define como un programa de variedades que combina entretenimiento, humor, música e información en un solo espacio. La propuesta busca ser más que un programa: un pulso donde la realidad, el humor, la música y la improvisación se encuentran cada noche para recordar que la televisión todavía puede ser una fiesta.