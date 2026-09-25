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exposición Óscar Torres
exposición Óscar Torres

La Cinemateca Dominicana rinde homenaje a Óscar Torres con una exposición

La programación de la Feria Internacional del Libro incluirá charlas y proyecciones relacionadas con la obra de Óscar Torres

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    La Cinemateca Dominicana rinde homenaje a Óscar Torres con una exposición
    El legado de Óscar Torres ocupa un espacio destacado en la programación cultural de la XXVIII Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026. (CEDIDA POR LA CINEMATECA NACIONAL.)

    La Cinemateca Dominicana, dependencia de la Dirección General de Cine (Dgcine), presentará la exposición "Óscar Torres: una mirada universal desde el Caribe", una propuesta dedicada a poner en valor el aporte de este cineasta, crítico e investigador al desarrollo del pensamiento cinematográfico dominicano y a las conexiones históricas del cine del país con otras cinematografías del Caribe.

    La muestra será inaugurada el jueves 24 de septiembre, a las 5:00 p. m., como parte de la programación de la XXVIII Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026, y reunirá fotografías, documentos, publicaciones, afiches y materiales audiovisuales vinculados a la trayectoria y producción cinematográfica de Torres.

    Más que un recorrido biográfico, la exposición propone una aproximación al lugar que ocupa Óscar Torres en la historia de la cinematografía regional, a partir de su trabajo como cineasta, crítico y promotor de una mirada cinematográfica vinculada con la realidad cultural y social de la región.

    Su trayectoria contribuyó al desarrollo de la crítica cinematográfica en República Dominicana y a la construcción de vínculos entre el cine dominicano y otras expresiones cinematográficas de la región.

    Estructura de la exposición

    Partiendo del libro "Óscar Torres: el cine con mirada universal", de Luis Beiro, la exposición se articula en cuatro núcleos: El Hombre, El Crítico y la Fábrica de Sueños, El Cineasta y El Legado, que permiten acercarse a diferentes dimensiones de su aporte al cine y a la cultura cinematográfica.

    Como parte del proceso de preparación de esta iniciativa, la Cinemateca Dominicana desarrolló labores de investigación, localización y recuperación de materiales relacionados con Torres, en colaboración con instituciones y profesionales vinculadas a la preservación audiovisual.

    A través de un acuerdo de cooperación entre la Dgcine, su Cinemateca Dominicana y el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), así como de gestiones con el Archivo General de Puerto Rico (AGPR), fueron obtenidas copias digitales de seis obras cinematográficas para su proyección, investigación y difusión en el país.

    Este proceso también contó con el apoyo de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos (FIAF) y con la investigación realizada por la cineasta Victoria Linares Villegas para su largometraje Lo que se hereda.

    A partir de estas gestiones y con la colaboración de Victoria Linares Villegas y Pedro Doreste, la colección de Óscar Torres conservada por la Cinemateca Dominicana incorporó cuatro películas adicionales.

    RELACIONADAS

    Programación de actividades

    La exposición estará acompañada por una programación cinematográfica y académica que permitirá ampliar la conversación en torno a la obra y legado de Torres.

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    Óscar Torres, homenajeado en la exposición de la Cinemateca Dominicana que rescata su legado y aporte al cine dominicano y caribeño.
    Óscar Torres, homenajeado en la exposición de la Cinemateca Dominicana que rescata su legado y aporte al cine dominicano y caribeño. (CEDIDA POR LA CINEMATECA NACIONAL)
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    La exposición "Óscar Torres: una mirada universal desde el Caribe" reúne fotografías, documentos y materiales audiovisuales sobre el legado del cineasta.
    La exposición "Óscar Torres: una mirada universal desde el Caribe" reúne fotografías, documentos y materiales audiovisuales sobre el legado del cineasta. (CEDIDA POR LA CINEMATECA NACIONAL)

      El viernes 25 de septiembre se realizará la retrospectiva Desde el Archivo: Retrospectiva Óscar Torres, de 11:00 a. m. a 1:00 p. m.; posteriormente, de 4:00 p. m. a 6:00 p. m., tendrá lugar la charla "Óscar Torres: una mirada universal desde el Caribe".

      Esta jornada concluirá, de 7:00 p. m. a 9:00 p. m., con la proyección de Desde el Archivo: Lo que se hereda, de Victoria Linares Villegas.

      • Durante la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026, la exposición podrá visitarse de 8:00 a. m. a 9:00 p. m. y posteriormente, permanecerá abierta al público de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., hasta finales de 2026.
      • Con esta iniciativa, la Cinemateca Dominicana continúa fortaleciendo su labor de recuperación y difusión de la memoria audiovisual, al tiempo que genera espacios para que nuevas generaciones conozcan figuras, obras y procesos que forman parte de la historia del cine dominicano y caribeño.
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