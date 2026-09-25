La Cinemateca Dominicana rinde homenaje a Óscar Torres con una exposición

El legado de Óscar Torres ocupa un espacio destacado en la programación cultural de la XXVIII Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026. ( CEDIDA POR LA CINEMATECA NACIONAL. )

La Cinemateca Dominicana, dependencia de la Dirección General de Cine (Dgcine), presentará la exposición "Óscar Torres: una mirada universal desde el Caribe", una propuesta dedicada a poner en valor el aporte de este cineasta, crítico e investigador al desarrollo del pensamiento cinematográfico dominicano y a las conexiones históricas del cine del país con otras cinematografías del Caribe.

La muestra será inaugurada el jueves 24 de septiembre, a las 5:00 p. m., como parte de la programación de la XXVIII Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026, y reunirá fotografías, documentos, publicaciones, afiches y materiales audiovisuales vinculados a la trayectoria y producción cinematográfica de Torres.

Más que un recorrido biográfico, la exposición propone una aproximación al lugar que ocupa Óscar Torres en la historia de la cinematografía regional, a partir de su trabajo como cineasta, crítico y promotor de una mirada cinematográfica vinculada con la realidad cultural y social de la región.

Su trayectoria contribuyó al desarrollo de la crítica cinematográfica en República Dominicana y a la construcción de vínculos entre el cine dominicano y otras expresiones cinematográficas de la región.

Estructura de la exposición

Partiendo del libro "Óscar Torres: el cine con mirada universal", de Luis Beiro, la exposición se articula en cuatro núcleos: El Hombre, El Crítico y la Fábrica de Sueños, El Cineasta y El Legado, que permiten acercarse a diferentes dimensiones de su aporte al cine y a la cultura cinematográfica.

Como parte del proceso de preparación de esta iniciativa, la Cinemateca Dominicana desarrolló labores de investigación, localización y recuperación de materiales relacionados con Torres, en colaboración con instituciones y profesionales vinculadas a la preservación audiovisual.

A través de un acuerdo de cooperación entre la Dgcine, su Cinemateca Dominicana y el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), así como de gestiones con el Archivo General de Puerto Rico (AGPR), fueron obtenidas copias digitales de seis obras cinematográficas para su proyección, investigación y difusión en el país.

Este proceso también contó con el apoyo de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos (FIAF) y con la investigación realizada por la cineasta Victoria Linares Villegas para su largometraje Lo que se hereda.

A partir de estas gestiones y con la colaboración de Victoria Linares Villegas y Pedro Doreste, la colección de Óscar Torres conservada por la Cinemateca Dominicana incorporó cuatro películas adicionales.

Programación de actividades

La exposición estará acompañada por una programación cinematográfica y académica que permitirá ampliar la conversación en torno a la obra y legado de Torres.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/25/realengo-18-1-torres-314ea82e.jpg Óscar Torres, homenajeado en la exposición de la Cinemateca Dominicana que rescata su legado y aporte al cine dominicano y caribeño. (CEDIDA POR LA CINEMATECA NACIONAL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/25/realengo-18-4-torres-1-d84c7e5c.jpg La exposición "Óscar Torres: una mirada universal desde el Caribe" reúne fotografías, documentos y materiales audiovisuales sobre el legado del cineasta. (CEDIDA POR LA CINEMATECA NACIONAL) ‹ >

El viernes 25 de septiembre se realizará la retrospectiva Desde el Archivo: Retrospectiva Óscar Torres, de 11:00 a. m. a 1:00 p. m.; posteriormente, de 4:00 p. m. a 6:00 p. m., tendrá lugar la charla "Óscar Torres: una mirada universal desde el Caribe".

Esta jornada concluirá, de 7:00 p. m. a 9:00 p. m., con la proyección de Desde el Archivo: Lo que se hereda, de Victoria Linares Villegas.

Durante la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026 , la exposición podrá visitarse de 8:00 a. m. a 9:00 p. m. y posteriormente, permanecerá abierta al público de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., hasta finales de 2026 .

, la exposición podrá visitarse de y posteriormente, permanecerá abierta al público de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., hasta . Con esta iniciativa, la Cinemateca Dominicana continúa fortaleciendo su labor de recuperación y difusión de la memoria audiovisual, al tiempo que genera espacios para que nuevas generaciones conozcan figuras, obras y procesos que forman parte de la historia del cine dominicano y caribeño.