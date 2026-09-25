Joheirry Mola, Miss Mundo 2026, regresa a RD con una gran celebración musical

La realización de este gran recibimiento, denominado "La corona vuelve a casa: El Concierto", cuenta con el respaldo del Ministerio de Turismo de la República Dominicana. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

La República Dominicana se prepara para recibir por todo lo alto a Joheirry Mola, Miss Mundo 2026, con una gran celebración musical para la reina y todo el pueblo dominicano, este domingo 27 de septiembre, a partir de las 5:00 de la tarde, en el Faro a Colón.

La realización de este gran recibimiento, denominado "La corona vuelve a casa: El Concierto", cuenta con el respaldo del Ministerio de Turismo de la República Dominicana, que se suma a la celebración de un logro que llena de orgullo a toda la nación.

El público podrá disfrutar, completamente gratis, de las actuaciones de Ebenezer Guerra, Sexappeal, Aramis Camilo, La Perversa y Rafely Rosario, quienes llevarán al escenario una propuesta cargada de música, ritmo y talento dominicano para celebrar el regreso al país de nuestra soberana mundial.

La conducción del espectáculo estará a cargo de Moisés Salcé, Nelfa Núñez y José Matos, quienes acompañarán al público durante una jornada concebida para compartir la emoción de toda una nación que recibe a una de sus grandes representantes.

Más que un concierto, la actividad será un encuentro del pueblo dominicano con Joheirry Mola, quien regresa a su tierra luego de convertirse en la segunda dominicana en conquistar la corona de Miss Mundo, 44 años después del primer triunfo del país en el certamen internacional.

Protocolo especial

Como parte de este recibimiento, Joheirry Mola desfilará en una carroza diseñada y fabricada especialmente para ella, gracias al respaldo de Goya, marca que se une a esta histórica celebración y hará posible uno de los momentos más emblemáticos de su regreso al país.

La organización y producción general de "La corona vuelve a casa: El Concierto" están a cargo de Caribbean Media World, empresa que este año asumió la producción ejecutiva del certamen Miss Mundo Dominicana, de la mano de Diana Victoria Mota, directora del concurso nacional.

Para que dominicanos dentro y fuera del país puedan sumarse a la celebración, el concierto será transmitido en vivo a través del canal oficial de YouTube Miss Mundo Dominicana. Asimismo, Telesistema realizará una transmisión diferida del evento en una fecha que será anunciada próximamente.

La cita es este domingo 27 de septiembre, desde las 5:00 p. m., en el Faro a Colón. La entrada será completamente gratuita, para que todo el público pueda formar parte de este gran recibimiento y expresarle a Joheirry Mola el cariño, la alegría y el orgullo de su gente.