La reina ya está en casa: Joheirry Mola llega a RD tras conquistar Miss Mundo 2026

Joheirry Mola, Miss Mundo 2026 a su llegada a RD. ( TOMADA DEL INSTAGRAM DE MISS MUNDO DOMINICANA. )

La nueva Miss Mundo 2026, Joheirry Mola, ya está en República Dominicana. La reina de belleza arribó este sábado a las 6:30 de la tarde por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), donde cientos de personas se congregaron para darle la bienvenida tras su histórico triunfo en el certamen internacional.

A su llegada, Mola fue recibida entre música, algarabía, aplausos y muestras de cariño de los dominicanos que acudieron al aeropuerto para celebrar junto a ella la conquista de la corona.

Celebraciones en el país

La llegada de la soberana marca el inicio de una serie de actividades preparadas para celebrar su triunfo, con las que el país busca rendir homenaje a quien se convirtió en la segunda dominicana en ganar el título de Miss Mundo, 44 años después de que el país conquistara por primera vez la corona.

La celebración continuará este domingo 27 de septiembre con el concierto "La corona vuelve a casa", que se realizará a partir de las 5:00 de la tarde en el Faro a Colón, con entrada gratuita para el público.

El espectáculo contará con las actuaciones de Ebenezer Guerra, Sexappeal, Aramis Camilo, La Perversa y Rafely Rosario, quienes subirán al escenario para celebrar junto a Mola y al público dominicano su regreso al país.

Detalles del evento

El evento cuenta con el respaldo del Ministerio de Turismo y será producido por Caribbean Media World, empresa que este año asumió la producción ejecutiva del certamen Miss Mundo Dominicana, bajo la dirección de Diana Victoria Mota.

Como parte del protocolo preparado para la ocasión, Mola recorrerá el lugar en una carroza diseñada y fabricada especialmente para ella, con el respaldo de Goya.

La conducción del concierto estará a cargo de Moisés Salcé, Nelfa Núñez y José Matos.

El espectáculo será transmitido en vivo a través del canal oficial de YouTube de Miss Mundo Dominicana, mientras que Telesistema realizará una transmisión diferida en una fecha que será anunciada posteriormente.

La llegada de Mola al país se produce luego de que hiciera historia al conquistar la corona de Miss Mundo 2026, un triunfo que ha generado celebraciones entre los dominicanos dentro y fuera del país