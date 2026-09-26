La Tarde de Son llevará música y tradición al Parque Mirador Norte

El son, una de las expresiones musicales más vinculadas a la identidad cultural de Villa Mella, volverá a ocupar un espacio de encuentro este domingo 27 de septiembre con la celebración de "La Tarde de Son" en el Parque Nacional Mirador Norte.

La jornada comenzará a las 4:00 de la tarde en la Puerta No. 1 del parque, con las presentaciones de Sonia Cabral y los Científicos del Son y el Conjunto de Música Típica de Los Hermanos Pujols.

La actividad busca reunir a familias, músicos y amantes de esta tradición dominicana, al tiempo que promueve la preservación de una manifestación cultural que durante décadas ha formado parte de la vida comunitaria de Villa Mella y Santo Domingo Norte, según una nota de prensa.

La iniciativa es impulsada por José Manuel López, director del Parque Nacional Mirador Norte, quien ha promovido "La Tarde de Son" como parte de los esfuerzos por mantener espacios para la difusión de las expresiones culturales de la zona.

Una tradición de Villa Mella

El son tiene una presencia histórica en Villa Mella, donde durante generaciones ha servido como punto de encuentro para músicos, bailadores, familias y amigos.

La comunidad también contó con espacios dedicados a esta expresión musical, entre ellos el conocido Monumento del Son, que durante años funcionó como referente para los seguidores del género antes de dejar de operar como escenario habitual de reunión.

En ese contexto, "La Tarde de Son" procura recuperar parte de esa tradición y llevarla a un nuevo espacio, esta vez en el Parque Nacional Mirador Norte, donde la música y el baile se integrarán a las actividades culturales y recreativas del área.

La propuesta también busca acercar a las nuevas generaciones a un género que forma parte de la historia musical dominicana y brindar a los intérpretes y bailadores un espacio para reencontrarse con el público.

Con esta jornada, el Parque Nacional Mirador Norte se suma a los espacios de Santo Domingo Norte destinados al encuentro comunitario y a la promoción de manifestaciones culturales vinculadas con la identidad de Villa Mella.

"La Tarde de Son" se celebrará este domingo 27 de septiembre, a partir de las 4:00 de la tarde, en la Puerta No. 1 del parque, con la participación de Sonia Cabral y los Científicos del Son y el Conjunto de Música Típica de Los Hermanos Pujols