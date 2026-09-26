La vigésima octava edición de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026 (FILSD) inició formalmente el pasado 24 de septiembre. La actividad, que como cada año se celebra en la plaza de la cultura Juan Pablo Duarte, reúne en un solo lugar múltiples librerías y amantes de la lectura que encuentran en los libros satisfacción y alegría.

En esta ocasión la Feria está dedicada al poeta y humanista dominicano José Mármol y tiene como país invitado de honor a Panamá.

Diario Libre realizó un recorrido a través de los diferentes pabellones y stands de libros, donde pudo conversar con los libreros y los visitantes para preguntarles sobre sus gustos, los libros que más han llamado la atención, qué tal les ha parecido lo que han visto hasta ahora en la feria.

Durante la visita se pudo observar la presencia de muchos jóvenes y también de muchas familias, lo que demuestra que en la República Dominicana el hábito de la lectura todavía se posiciona entre los pasatiempos de los ciudadanos.

"La República Dominicana está leyendo bastante"

Ernestro Vantroy, quien es uno de los trabajadores en el stand de la editora nacional, aseguró que esta Feria es una evidencia de que en el país "se está leyendo bastante" debido a las personas que él ha visto interesadas en adquirir obras de diversos autores.

Explicó que esa editora le pertenece al Ministerio de Cultura y que, por lo tanto, es la que tiene a la venta los libros del poeta homenajeado en la Feria, el dominicano José Mármol. Además tienen títulos de otros autores como son Salomé Ureña, José Enrique García, Freddy Gatón Arce, entre otros dominicanos y dominicanas.

"Una de las grandes preocupaciones de esta editora es que el libro pueda llegar a la gente, por eso hemos trabajado para que los libros estén a costo accesible y, al mismo tiempo, sean ediciones bien diseñadas y bien hechas", expresó Vantroy.

Agregó que la intención que tiene esa editora es que todo el mundo "salga aunque sea con un libro en la mano de aquí".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/26/260926-recorrido-feria-del-libro-juan-guio2-94440bd0.jpg Jóvenes en la Feria del Libro (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/26/260926-recorrido-feria-del-libro-juan-guio3-ac81d529.jpg Parte de los stands con libros a la venta en la Feria del Libro (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/26/260926-recorrido-feria-del-libro-juan-guio7-35ae2702.jpg Parte de los stands con libros a la venta en la Feria del Libro (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) ‹ >

Editoriales extranjeras

La Feria del Libro no solo se limitó a la producción literaria nacional, sino que cuenta con una presencia de editoriales extranjeras que comparten parte de lo producido en el ámbito académico por otras naciones.

Un ejemplo de esto es Miguel, ciudadano español que se encuentra en participando en la Feria como representante de la editorial de la Universidad de Salamanca, institución de educación superior fundada en el año 1218 que es la más antigua de España y de todo el mundo hispanoparlante.

Miguel asegura que esta es su cuarta ocasión consecutiva participando en la Feria del libro de Santo Domingo y asegura estar "encantado" de poder participar en la misma.

"Espero poder volver el año que viene, me siento encantado de estar aquí. Acudo a varias ferias internacionales y esta nunca me ha decepcionado. La institución confía en esta actividad y por eso siempre venimos", afirmó el español.

Los jóvenes también están leyendo

La juventud dominicana no se queda atrás y también dice presente a esta celebración de la cultura y los libros.

Leslie García es un ejemplo de esta realidad: todos los años asiste a la Feria del Libro, dice que sus libros favoritos son los clásicos, los de misterios y thriller y exhorta a los jóvenes como ella a que se animen a leer ya que esta actividad "entretiene, nutre el vocabulario y es súper buena en sentido general".

"Este año me ha gustado bastante, he encontrado mucha variedad de libros, los precios son cómodos, este año si se sienten las ofertas, las actividades del itinerario son muy buenas y hay mucha seguridad y organización", expresa la joven.

Más información sobre la Feria

"Abre un libro, abre un mundo" es el lema que acompaña la 28.ª edición de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, que se inició oficialmente el pasado jueves 24 de septiembre, en la Plaza de la Cultura.

Llega con una temática que evidencia la intención de atraer al público infantil y juvenil, sin ignorar las necesidades de aquellos de gustos más ambiciosos, los adultos.

En el acto inaugural, celebrado la noche del pasado miércoles 23 de septiembre en el Teatro Nacional, se destacó al escritor dominicano José Mármol, a quien está dedicada la feria.

La ceremonia reunió a autoridades, escritores, representantes del cuerpo diplomático y gestores culturales.

El encuentro cultural se extenderá hasta el 4 de octubre y contempla unas 600 actividades, con la participación de alrededor de 70 escritores de distintos países.

Como país invitado de honor, Panamá tendrá una amplia representación cultural durante la feria.

La embajadora Yira Elena Ramonet García destacó que para su país, participar en la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo constituye un privilegio y una oportunidad para mostrar la riqueza cultural de una nación marcada históricamente por el encuentro entre mares, continentes, culturas y pueblos.

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