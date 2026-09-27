La corona vuelve a casa: Joheirry Mola celebra su triunfo en Miss Mundo en el Faro a Colón

Joheirry Mola regresó este domingo al país como Miss Mundo 2026 y celebró su triunfo junto al público dominicano durante el concierto «La corona vuelve a casa», realizado en el Faro a Colón.

La actividad, de entrada gratuita, reunió a cientos de personas que acudieron para recibir a la reina, quien conquistó la segunda corona de Miss Mundo para República Dominicana, 44 años después del triunfo de Mariasela Álvarez en 1982.

Música y celebración

El concierto contó con las actuaciones de Ebenezer Guerra, Sexappeal, Aramis Camilo, La Perversa y Rafely Rosario, quienes pusieron la música a una jornada dedicada a celebrar el regreso de la dominicana.

Uno de los momentos principales de la noche fue la llegada de Joheirry Mola en una carroza diseñada y fabricada especialmente para la ocasión, con el respaldo de Goya.

Desde la carroza, la reina recorrió el espacio habilitado para la celebración y compartió con el público que acudió al Faro a Colón para darle la bienvenida tras su triunfo internacional.

Agenda de la reina

El concierto, que contó con el apoyo del Ministerio de Turismo, fue organizado y producido por Caribbean Media World, empresa responsable de la producción ejecutiva de Miss Mundo Dominicana 2026, bajo la dirección de Diana Victoria Mota.

La actividad fue transmitida en vivo a través del canal oficial de YouTube de Miss Mundo Dominicana. Telesistema realizará posteriormente una emisión diferida, cuya fecha será anunciada.

A partir de este lunes 28 de septiembre, Mola continuará en el país con una agenda de actividades vinculadas a sus compromisos como Miss Mundo 2026.

El programa forma parte de las acciones que desarrollará durante su reinado bajo el lema «Belleza con un Propósito», filosofía que promueve el certamen Miss Mundo.