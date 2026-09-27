Entre libros y actividades, visitantes disfrutan de la Feria del Libro 2026 este domingo

La feria, que se desarrolla en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, Distrito Nacional, fue inaugurada formalmente el pasado jueves. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

Este domingo, la Feria Internacional del Libro 2026 reunió a visitantes de diferentes localidades del país, quienes acudieron a disfrutar de las actividades y compartir en familia.

La feria, que se desarrolla en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, Distrito Nacional, fue inaugurada formalmente el pasado jueves.

Desde tempranas horas, niños, mujeres y adultos mayores se congregaron en filas para ingresar al recinto.

Algunos visitantes calificaron como positivas las actividades incorporadas este año, aunque señalaron que algunos aspectos logísticos podrían mejorar, especialmente en el pabellón de lectura, donde se concentró una mayor cantidad de personas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/whatsapp-image-2026-09-27-at-62821-pm-976fa909.jpeg Visitantes ven postivas las actividades. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

Jorge Guzmán contó que acudió por segunda ocasión a la feria junto a sus dos hijas.

Muchos volvieron tras años

"Yo había venido otras veces y vengo a ver qué tal está todo y que las niñas también puedan comprar libros", dijo.

De igual manera, un joven identificado como Jabes explicó que tenía tiempo sin visitar la Feria del Libro, pero en esta ocasión decidió regresar.

"Hace mucho que no venía y dije: ´Voy a ver qué tal todo´. Hasta el momento ha estado bien", expresó.

Asimismo, Tania Castillo, otra de las visitantes, señaló que tenía siete años sin asistir a la Feria del Libro y que este año decidió regresar en busca de literatura cristiana.

"Hace mucho no venía, pero esta vez decidí regresar y aquí estoy buscando mis libros cristianos", manifestó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/whatsapp-image-2026-09-27-at-62815-pm-b946278f.jpeg Algunas personas tenían años sin volver a la Feria del Libro. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

Están comprando libros

Por su parte, Oneida González, representante de Editorial Santuario, destacó que este año los visitantes han mostrado interés por adquirir libros de autores dominicanos, lo que, a su juicio, constituye una buena noticia.

"Parece que la gente está tomando conciencia con los libros cristianos. Aquí tenemos poemas y de todo; los libros están clasificados", indicó.

La Feria Internacional del Libro 2026 tiene a Panamá como país invitado de honor. Entre sus espacios figuran los pabellones Autor Homenajeado, Cómic, País Invitado, Comensales, Gastronómico, Instituciones Gubernamentales y Mixtas, además de la Cinemateca y otras áreas.

En esta edición se contemplan alrededor de 600 actividades y la participación de unos 70 escritores procedentes de distintos países, en una agenda que se extenderá hasta el próximo 4 de octubre.