"La Ciguapa" llega al Teatro Nacional para celebrar los 40 años de trayectoria de Alina Abreu

Laura Isabel Fernández interpreta a La Ciguapa, protagonista del ballet original inspirado en una de las leyendas más emblemáticas del folclore dominicano. ( CEDIDA POR ALINA ABREU )

En el marco de la celebración de sus 40 años de trayectoria artística, la reconocida bailarina, maestra y coreógrafa Alina Abreu presenta el estreno mundial de su ballet original La Ciguapa, una propuesta escénica inspirada en una de las leyendas más fascinantes del folklore dominicano.

Del 13 al 15 de noviembre, la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito se transformará en un universo místico donde la danza, la música y la fantasía se unen para dar vida a esta misteriosa figura de nuestra tradición oral.

Escrita y producida por Alina Abreu, La Ciguapa lleva al lenguaje del ballet clásico una historia profundamente arraigada en el imaginario popular dominicano, en una puesta en escena que combina identidad, fantasía y una propuesta visual concebida para transportar al espectador a las altas montañas donde habita esta leyenda.

Uno de los elementos más característicos de la Ciguapa son sus pies orientados hacia atrás, un rasgo que representa uno de los grandes desafíos y atractivos de esta creación. Desde el lenguaje de la danza, Alina Abreu desarrolla una particular propuesta coreográfica para recrear esta característica y convertirla en parte esencial de la presencia escénica del personaje.

El rol protagónico será interpretado por Laura Isabel Fernández, acompañada por Alexander Duval en el papel de El Pilonero.

Relevancia artística

La producción cuenta con música original y dirección musical de Junior Basurto Lomba, dirección teatral de Waddys Jaquez, diseño de escenografía de Fidel López, diseño de vestuario de Magaly Rodríguez y Emmanuel Ferry en el diseño y realización de iluminación.

Para Alina Abreu, estos 40 años de trayectoria representan una nueva plataforma para continuar creando, produciendo obras y formando generaciones de bailarines comprometidos no solo con la excelencia técnica, sino también con la sensibilidad, la disciplina y los valores humanos.

Con La Ciguapa, la artista celebra cuatro décadas de entrega al arte y reafirma su compromiso con el desarrollo de la danza en la República Dominicana, llevando al escenario una historia de nuestras raíces a través de un lenguaje universal: la danza.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/pilonero-camino-156652b7.jpg Alexander Duval interpreta a El Pilonero en el ballet La Ciguapa, estreno mundial de Alina Abreu inspirado en una de las leyendas del folclore dominicano. (CEDIDA POIR ALINA ABREU)

Ficha técnica Obra: La Ciguapa, ballet original de Alina Abreu Dirección y producción: Alina Abreu Lugar: Sala Carlos Piantini, Teatro Nacional Eduardo Brito Fechas: 13, 14 y 15 de noviembre

Funciones

Viernes 13 — 8:30 p. m.

— Sábado 14 — 8:30 p. m.

— Domingo 15 — 7:00 p. m.

Intérpretes principales:

Laura Isabel Fernández — La Ciguapa

— Alexander Duval — El Pilonero

— Música original y dirección musical: Junior Basurto Lomba

Dirección teatral: Waddys Jáquez

Diseño de escenografía: Fidel López

Diseño de vestuario: Magaly Rodríguez

Diseño y realización de iluminación: Emmanuel Ferry

Boletas

Disponibles en Uepa Tickets y en los puntos de venta de CCN Servicios de los supermercados Nacional, Jumbo