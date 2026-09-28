Joiri Minaya llega al MoMA: dos obras de la artista dominico-estadounidense entran a su colección

Vista de la obra "Wake", de la artista dominico-estadounidense Joiri Minaya en el MoMA. ( JONATHAN DORADO / THE MUSEUM OF MODERN ART, NEW YORK )

Hay imágenes del Caribe que parecen conocidas de memoria: palmeras, colores exuberantes, cuerpos convertidos en paisaje y una idea del trópico que, con el tiempo, también se ha convertido en estereotipo.

Y es precisamente sobre esos imaginarios que trabaja Joiri Minaya, artista visual y educadora dominico-estadounidense, cuya práctica busca desestabilizar las representaciones históricas y contemporáneas de una identidad tropical imaginada.

Ahora, su obra da un nuevo paso en uno de los museos de arte moderno más importantes del mundo.

"Effluvia" y "Wake" han ingresado a la colección del Museum of Modern Art de Nueva York (MoMA) y, por primera vez, ambas piezas se presentan en el museo como parte de la exposición "Taking Back Our Space: Photographic Perspectives".

La muestra reúne a ocho artistas cuyas prácticas exploran las relaciones entre cuerpo, espacio y representación.

En ese contexto, las obras de Minaya invitan a mirar nuevamente aquellas imágenes asociadas con una idea estereotipada del Caribe y preguntarnos qué hay detrás de ellas y cómo han influido en la manera de representar nuestros cuerpos, territorios e identidades.

Del imaginario tropical a una nueva mirada

La incorporación de "Effluvia" y "Wake" a la colección del MoMA abre un nuevo capítulo en la trayectoria de Minaya, cuya práctica se mueve entre la fotografía, el collage y la cultura visual.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/828018012181971918013846023110673228603345019n-f55db587.jpg "Wake", de Joiri Minaya. (JOIRI MINAYA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/825320341181971918043846023957494652504067184n-1860d181.jpg "Effluvia", de Joiri Minaya. (JOIRI MINAYA) ‹ >

Su trabajo parte, precisamente, de imágenes y códigos que durante décadas han ayudado a construir una identidad tropical imaginada. Pero, en lugar de reproducirlos, la artista los desmonta, los interviene y los transforma para proponer otras maneras de mirar.

Esa búsqueda atraviesa buena parte de su producción. Minaya ha explicado su interés por cuestionar las representaciones que históricamente han definido lo tropical y por explorar cómo esas imágenes terminan influyendo en la percepción de los cuerpos, los territorios y las identidades.

Así, lo que a primera vista puede parecer una referencia familiar al Caribe se convierte en una oportunidad para mirar de nuevo y preguntarse quién construyó esa imagen y qué historias quedaron fuera de ella.

Nacida en 1990, Minaya es una artista multidisciplinaria dominico-estadounidense. Su formación comenzó en República Dominicana, donde estudió en la Escuela Nacional de Artes Visuales de Santo Domingo en 2009 y en Altos de Chavón School of Design en 2011.

Posteriormente continuó sus estudios en Parsons The New School for Design, en Nueva York, donde se graduó en 2013.

Desde entonces, su trayectoria ha estado acompañada por una extensa participación en residencias artísticas, entre ellas Skowhegan School of Painting and Sculpture, Guttenberg Arts, Smack Mellon, el programa AIM del Bronx Museum, el programa de mentoría para artistas inmigrantes de NYFA, Red Bull House of Art, Lower East Side Printshop, ISCP, Art Omi, Vermont Studio Center, New Wave, Silver Art Projects y Fountainhead.

También ha recibido premios, becas y subvenciones de instituciones como NYSCA/NYFA, Jerome Hill, Artadia, BRIC —a través del Colene Brown Art Prize—, Socrates Sculpture Park, la Fundación Joan Mitchell, la Fundación Rema Hort Mann y la Fundación Nancy Graves, entre otras.

Su obra ya forma parte de importantes colecciones, entre ellas las del Museo de Arte Moderno de Santo Domingo, Centro León Jimenes, Kemper Museum y El Museo del Barrio, además de diversas colecciones privadas.

Otras artistas de raíces dominicanas en el MoMA Joiri Minaya no es la única artista vinculada a República Dominicana que ha llegado a las salas y colecciones del Museum of Modern Art de Nueva York Firelei Báez. Con raíces dominicanas y haitianas, la artista contemporánea ha participado en distintas exposiciones vinculadas al MoMA. Su trabajo explora identidad, memoria, territorio e historia colonial, y ha formado parte de proyectos como The Modern Window , donde presentó obras como For Améthyste and Athénaïre (Exiled Muses Beyond Jean Luc Nancy's Canon), Anacaonas.

Rosa Tavárez. Figura fundamental de la plástica dominicana, también forma parte del acervo del MoMA. Su obra gráfica ingresó a la colección del museo como parte de su colección de grabados y del libro conmemorativo del bicentenario del Tribunal Supremo de España, sumando su nombre a la presencia dominicana en esta institución neoyorquina.

Una nueva parada en Nueva York

Con la incorporación de "Effluvia" y "Wake", la obra de Minaya se suma ahora al MoMA a ese recorrido institucional.

Las piezas llegan, además, en un momento en el que su trabajo dialoga directamente con una conversación más amplia sobre quién ocupa los espacios, quién construye las imágenes y cómo se representan determinados cuerpos e identidades.

Más allá de formar parte de una colección de referencia internacional, ambas obras llevan al museo una mirada que parte del Caribe para cuestionar precisamente las imágenes con las que se ha contado ese territorio.

Una mirada que no busca borrar el imaginario tropical, sino intervenirlo, darle la vuelta y abrir espacio para otras formas de representación.