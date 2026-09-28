Una alianza para acercar la cultura a las nuevas generaciones de La Altagracia

Estudiantes de la Escuela Primaria Verón I, primeros en participar en el programa, visitan "El Prado en la calles" en el Centro Cultural Rainieri. ( CEDIDA POR CENTRO CULTURAL RAINIERI )

A veces, una visita puede convertirse en una experiencia que deja mucho más que buenos recuerdos.

Eso es lo que busca el Centro Cultural Rainieri (CCR) al abrir sus puertas a estudiantes de escuelas públicas de La Altagracia, gracias a una alianza con la Asociación Dominicana de Transportistas Turísticos (Adotratur), que facilita su traslado de manera gratuita.

La iniciativa, que comenzó en mayo, busca acercar a niños y jóvenes a la historia, el arte y las tradiciones dominicanas. Desde entonces, cientos de estudiantes de Verón, Friusa e Higüey han recorrido las instalaciones del centro como parte de una experiencia que complementa lo aprendido en las aulas.

Rumbo a la cultura

El funcionamiento es sencillo: Adotratur facilita un autobús de 50 pasajeros una vez por semana para trasladar a estudiantes desde escuelas públicas hasta el Centro Cultural Rainieri. Allí recorren las exposiciones y reciben una merienda ofrecida por el centro.

"Nosotros somos la asociación de transporte turístico de la zona, se nos pidió colaborar con el centro y a la vez con la comunidad", explica Emmanuel David, presidente de Adotratur.

La propuesta encontró rápidamente respaldo en el sector. Más de 40 empresas de transporte turístico manifestaron su disposición de participar.

"Esta alianza brinda a niños y jóvenes, especialmente de comunidades vulnerables, la oportunidad de visitar el Centro sin ningún costo", señala David.

Conocer para valorar

Para Haydée Rainieri, fundadora de este centro cultural junto a su esposo Frank Rainieri, el proyecto parte de una convicción: la educación también ocurre fuera del salón de clases.

"Creemos firmemente que la educación de los niños es una prioridad para el desarrollo de los países y que educar no es solo la adquisición de conocimientos, sino también el cultivo del espíritu", afirma.

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Rainieri considera importante ampliar el acceso a experiencias culturales en las comunidades del interior del país, donde estas oportunidades pueden ser limitadas.

"Todo niño debe tener la oportunidad de aprender, desarrollarse y cultivarse", sostiene.

La historia ocupa un lugar central en esa visión. Conocer el pasado, explica, permite comprender mejor el presente y fortalecer el vínculo con nuestra identidad.

"Tenemos que conocernos para apreciarnos, para no repetir errores, para mejorar y para crecer", dice.

En ese sentido, recuerda una frase de Frank Rainieri: "Un pueblo sin tradiciones es como un hombre sin alma".

Despertar curiosidad

El recorrido permite a los estudiantes acercarse a la historia y cotidianidad dominicana, conocer tradiciones y costumbres, explorar aspectos relacionados con La Altagracia y Punta Cana y descubrir el arte a través de las exposiciones temporales.

"Una experiencia que esperamos abra sus ojos al mundo del arte y la cultura, creando inquietudes en nuestros estudiantes", explica Rainieri.

La respuesta, según los organizadores, ha sido positiva entre estudiantes y docentes. Los transportistas también han asumido el proyecto con entusiasmo. "Nosotros estamos muy orgullosos de ser parte del desarrollo humano de nuestro país y nuestra zona", expresa David.

Programa organizado

Los primeros viajes comenzaron antes de que existiera un protocolo formal, impulsados por la buena voluntad de las partes.

"Los primeros viajes la verdad es que fueron realizados sin ningún protocolo", recuerda Rainieri.

La experiencia llevó al Centro Cultural a establecer un protocolo que contempla transporte, supervisión, salud, entradas y salidas y emergencias. Incluye autorizaciones de padres o tutores, listas de estudiantes y acompañantes, contactos de emergencia e información sobre condiciones especiales.

El entusiasmo incluso produjo una sorpresa: en una de las semanas llegaron dos grupos en lugar de uno. Se acercaban las vacaciones escolares y los transportistas decidieron aprovechar las semanas restantes para realizar dos viajes. "¡Grata sorpresa!", recuerda Rainieri.

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