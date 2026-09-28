Heliconia Projects, la unica galería dominicana en The Armony Show 2026

El arte producido y representado desde República Dominicana llega a una de las plataformas de mercado más visibles de Estados Unidos. ( CEDIDA POR HELICONIA PROJECTS )

Heliconia Projects, galería con sede en República Dominicana, es la única galería dominicana presente en la edición 2026 de The Armory Show.

En su primera participación en la feria, presenta nuevas obras de Francisca Sosa López, José Durán, Mario Dávalos y Natalia Ortega Gámez en la sección Focus, Stand F3, curada este año por María Elena Ortiz.

Con esta participación, el arte producido y representado desde República Dominicana llega a una de las plataformas de mercado más visibles de Estados Unidos.

Desde la pintura, el textil, la escultura y la instalación, cuatro artistas exploran cómo la identidad persiste en objetos, gestos, paisajes y tradiciones que viajan y se transforman. Para algunos, el Caribe reside en materiales y tradiciones heredadas. Para otros, surge del deseo de mirar más allá de su horizonte.

Francisca Sosa López parte de la cultura material venezolana, la artesanía y los sistemas de creencias para explorar la migración y las formas en que las comunidades construyen significado.

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En su nueva serie Amuletos, cestas warao tejidas en el Delta del Orinoco se convierten en recipientes de intención y protección. Cada una está concebida en torno a un deseo: amor, abundancia o salud.

De ganchos de barro hechos por artesanos cuelgan cuerdas torcidas a mano, adornadas con semillas, cuentas y amuletos bordados. Las obras reúnen objetos y símbolos asociados con la protección, la espiritualidad y el ritual cotidiano.

José Durán construye interiores de gran riqueza visual en torno a figuras femeninas negras. En ellos reivindica espacios de lujo y opulencia que históricamente se sostuvieron con el trabajo de personas negras y que, sin embargo, con frecuencia se negaron a los cuerpos negros.

Con superficies marmoleadas, patrones, vegetación y ornamentación, Durán reflexiona sobre el deseo, la memoria y la representación.

Mario Dávalos examina la tensión entre su identidad caribeña y su fascinación permanente por lo salvaje, en particular por la tundra ártica. Hijo de padre cubano y madre dominicana, Dávalos cuestiona las expectativas impuestas a los artistas caribeños y la idea de que la geografía deba determinar los temas que abordan.

Desde su exposición All the Manifestations of Water, su práctica explora cada vez más las relaciones entre civilización y naturaleza, entre el Caribe y el Ártico, y entre las múltiples identidades que conviven en la experiencia insular.

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Para Dávalos, el horizonte es a la vez límite e invitación: una manera de preguntarse qué existe más allá de la isla y si el océano que la rodea es barrera o puente.

Natalia Ortega Gámez amplía su proyecto Disciplina, una investigación en curso sobre el azotador, un objeto hecho con la nervadura de la palma de coco. Su circulación entre Haití, Jamaica y República Dominicana encarna historias de intercambio dentro del propio Caribe.

Con caoba, ratán, palma de coco y referencias al sargazo, Ortega Gámez transforma materiales vernáculos en objetos cargados de historias de disciplina, artesanía, ecología y transmisión.

En conjunto, las cuatro presentaciones proponen un Caribe que no cabe dentro de fronteras. Surge de lo que se recuerda, se hereda, se crea, se desplaza y se reimagina continuamente.

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Para Heliconia Projects, este debut en The Armory Show continúa su compromiso de abrir plataformas internacionales para prácticas artísticas vinculadas al Caribe, sin perder su arraigo en las historias, comunidades y realidades culturales de la región.

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